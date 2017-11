Mamma Mia! Cum s-au bucurat suedezii că i-au eliminat pe italieni de la Cupa Mondială VIDEO

Jucătorii naționalei Suediei au spartul live-ul unei emisiuni de la Eurosport și au năvălit în direct, unde au sărbătorit victoria istorică de calificare la CM 2018.

Selecționerul echipei de fotbal a Suediei, Janne Andersson, și-a exprimat satisfacția și bucuria pentru calificarea țării sale la Cupa Mondială din 2018, după egalul (0-0) cu Italia, cvadrupla campioană mondială, luni seara la Milano, în manșa a doua a barajului pentru turneul final din Rusia.

Italia a mai ratat doar două ediții ale Mondialului, în 1930, când a refuzat participarea, și în 1958, în Suedia, când nu a reușit să se califice. Suedia nu a mai participat la o Cupă Mondială din 2006.

