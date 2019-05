Mama lui Radu Mazăre l-a vizitat la închisoare: ”Vă rog, un minut, puneți-vă în locul meu!”

Mama fostului primar al Constanței Radu Mazăre și-a vizitat fiul care este încarcerat la Penitenciarul Rahova.

Mama fostului primar a fost însoțită de nepotul ei, Răducu Mazăre. Aceasta a rugat presa prezentă să i se respecte durerea: ”Ce anume să vă declar? Ca mamă, care am un copil într-o situație dificilă. Ce simt eu, ce simte el? Este greu de spus. Vă rog, un minut puneți-vă în locul meu, gândiți-vă că sunt părinții dvs în situația aceasta și ce ar putea să vă răspundă? E bine, are moral bun, este înconjurat de familie și de dragostea fraților și a mea și o să reziste. Și cu asta am încheiat”, a spus mama lui RadU Mazăre.

Fiul acestuia, Răducu a refuzat să dea orice detalii despre plângerea la CEDO: ”Nu pot să vă răspund pentru că avocații mi-au spus sa nu răspund, ei se ocupa de acum problemă. De acum încolo mi-au indicat să nu mai fac nicio declarație în sensul acesta”, a declarat Răducu Mazăre.