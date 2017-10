Mama lui Călin Geambașu iese la atac după ce a fost acuzată că l-a bătut cu cablul de la video

Călin Geambașu, fiul celebrului artist Petre Geambașu, a povestit recent cum copilăria sa a fost una de coșmar, artistul acuzându-și mama că obișnuia să-l agreseze.

Mama lui Călin Geambașu rupe tăcerea după ce fiul ei i-a adus acuzații grave. Femeia a făcut primele declarații în cadrul unei emisiuni tv. Femeia neagă că l-ar fi bătut pe artist atunci când era copil.

„Sunt stupefiată de ce aud, dar nu are importanţă, va veni momentul în care voi răspunde şi eu. Eu nu am vrut până acum să apar să-mi denigrez copilul pentru că eu am fost şi tată şi mamă. Cred că mă înţelegeţi. Puteţi să credeţi aşa ceva? Când eu am fost singura care m-am chinuit să-l fac. A fost a patra încercare de a avea un copil”, a declarat mama lui Călin Geambaşu pentru o emisiune TV.

Femeia recunoaşte că nu mai vorbeşte cu băiatul ei de mai bine de patru ani. „Da, este adevărat! Cum pot eu să bat un copil pe care mi l-am dorit atât de tare?”, a mai spus femeia, citata de libertatea.ro.

Călin Geambașu a povestit, în prealabil, cum mama sa îl lovea cu cablul de la aparatul video.

"Ceea ce simt eu despre mamă nu s-a regăsit deloc în ceea ce mi-a arătat mie nevasta tatălui meu. Nu mi-a spus niciodată „Te iubesc!" Mama mea biologică e mai spartană. Ştiu poze cu ea însărcinată, aveam 50 de cm când am venit, dar eu dacă aş fi femeie, dacă aş fi mamă, nu aş putea să fac ce a făcut ea. Când dădea cu joarda în mine, lua cablul de la video şi dădea... . Nu studiam la pian, eram zburdalnic, dar nu eram vreun huligan", spune Călin.