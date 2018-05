Mălin Bot, reținut de jandarmi: "Am fost bruscat, am fost lovit"

Mălin Bot

Mălin Bot a fost ridicat de jandarmi în momentul la protestul din Piaţa Victoriei pentru a fi dus la secţia de poliție pentru a fi legitimat.

Mălin Bot. Anunțul a fost făcut de Mălin Bot pe pagina sa de socializare.

„Sunt reținut abuziv în mașina Jandarmeriei. Am cartea de identitate și m-au luat sub pretextul că nu vreau să mă legitimez, ceea ce este o minciună", a spus Mălin Bot

Mălin Bot. "Au rupt steagul NATO. M-au bruscat, m-au lovit. Am să merg direct la IML de aici. Am fost bruscat, am fost lovit de către forțele Jandarmeriei. Nici nu m-au lăsat să intru în Piață. M-au așteptat cu mascații. Drepturile mele sunt încălcate”, spune acesta, într-un LIVE din maşina Jandarmieri, pe pagina sa de Facebook.

Câteva mii de români au protestat sâmbătă în fața Guvernului. Mai multe străzi din zona Palatului Victoria au fost închise. Românii s-au mobilizat pe retelele de socializare şi vin tot mai mulţi în Piata Victoriei, pentru a protesta față de modificarea Codurilor penale, dar și față de "acţiunile antidemocratice” ale PSD-ALDE. Sloganul protestului este ,,Vrem Europa, nu dictatură!". Au fost si citeva momente tensionate între jandarmi si manifestanți.