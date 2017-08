Majoritatea băncilor din România nu au plătit impozit pe profit!Metoda legală prin care au acționat

Douăzeci şi şapte de bănci nu au plătit niciun impozit pe profit în ultimii şase ani! Informaţie i-a alertat atât pe Ministrul Finanţelor Publice (MFP) Ionuţ Mişa, cât şi pe unii parlamentari, pe bancheri şi chiar pe însuşi Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR) Mugur Isărescu.

Două treimi din numărul băncilor din România au plătit zero impozit pe profit în perioada 2012-2016, potrivit datelor bursa.ro. Pe listă se găsesc de la giganţii sectorului bancar - precum BCR, Bancpost, Garanti sau OTP - până la nume mai puţin cunoscute, ca Banca Renaşterea Creditului Românesc, dar şi instituţii de credit care au dispărut de pe piaţă între timp.

Şeful Băncii Centrale a transmis, recent, conducerii MFP că ceea ce trebuie să verifice Fiscul este motivul pentru care băncile nu au făcut profit ani la rând. Mai mult decât atât, Mugur Isărescu a subliniat că autorităţile statului vor avea tot sprijinul BNR în acest demers.



Afirmaţiile şefului Băncii Naţionale vin ca reacţie la declaraţiile pe care ministrul Finanţelor le-a făcut, în urmă cu circa o săptămână, şi care arată că 70% dintre băncile care activează la noi nu au plătit impozit pe profit în ultimii cinci ani.



Bilanţurile anuale ale băncilor sunt publice şi cunoscute, iar constatarea că, în ultimii ani, băncile nu au făcut profit este corectă, a menţionat, în ocazie, Mugur Isărescu, adăugând: "Cred că domnul ministru a dat un mesaj corect, în sensul că a făcut o constatare, dar pe care nu trebuie să o căutăm, nu ne trebuie liste (n.r. liberalul Daniel Cătălin Zamfir, preşedintele Comisiei economice din Senat, a solicitat ministrului de resort lista cu băncile care nu au plătit impozit la stat în ultimii cinci ani). Bilanţurile anuale ale băncilor sunt publice, deci nu trebuie să facă cineva liste sau să solicite liste, sunt cunoscute foarte bine. Constatarea că, în ultimii ani, foarte multe bănci nu au făcut profit este una corectă. Asta este o constatare pe care am făcut-o şi noi şi am spus-o în repetate rânduri. Faptul că nu au plătit impozit este o formulare pe care trebuie să o facem cu atenţie, pentru că la nivelul publicului larg se va înţelege altceva, cum ar fi că băncile nu au vrut să plătească. Ele nu au plătit pentru că nu au făcut profit. Băncile plătesc impozite serioase pe salarii, pe contribuţiile sociale etc.

De ce băncile nu au făcut profit?

Asta trebuie să se cerceteze, şi Banca Naţională sprijină prin metodele pe care le are eforturile ca bazele fiscale din contabilitatea băncilor să fie corectă. Aşa cum am mai spus în repetate rânduri, este obligaţia noastră legală ca, pe timpul supravegherii, când constatăm că nu este ceva în regulă, să raportăm organelor în drept, nu numai Ministerului de Finanţe, şi aşa facem de fiecare dată. Banca Naţională nu are niciun fel de mandat, de atribuţii, să facă propriu-zis control fiscal.



Una este să faci o constatare că o instituţie nu are profit şi, deci, nu plăteşte impozit pe profit, şi alta e să te uiţi în contabilitate şi să constaţi că nu a făcut profit, pentru că unele operaţiuni au fost la marginea legii sau în afara legii.



În măsura în care asemenea constatări se vor face şi se vor dovedi, bineînţeles că Ministerul de Finanţe trebuie să acţioneze ca atare şi noi îi vom acorda tot sprijinul necesar".



Mugur Isărescu a mai spus că Fiscul ar trebui să verifice şi vânzarea de credite neperformante, "uneori la preţuri care ridică semne de întrebare".



Băncile din ţara noastră nu plătesc impozit la stat decât dacă doresc, ele având un sistem de raportare a profitului foarte complicat, după cum am arătat, în 7 martie 2017, în articolul "Băncile de la noi - vehicul prin care multinaţionalele scot bani din ţară", citând surse oficiale, demne de încredere. Băncile se folosesc de prevederile legislative speciale şi dedicate sectorului bancar, ca să nu plătească impozitul pe profit, subliniau sursele citate, explicând că este vorba despre deductibilitatea nelimitată a cheltuielilor cu vânzarea de credite neperformante (NPL). Sursele noastre ne-au exemplificat: "Să spunem că o bancă a realizat un profit de 100 de milioane de euro şi a vândut un pachet de NPL de 200 de milioane de euro. În general, banca vinde portofoliile de neperformante cu 5-7% din valoarea lor nominală, dar, potrivit unui studiu, media pe sistem este de 11%.



Aşadar, la NPL vândute de 200 de milioane de euro, banca încasează 22 de milioane de euro, înregistrând o pierdere de 178 de milioane de euro. Această pierdere este integral deductibilă, conform legislaţiei în vigoare. Aşadar, respectiva instituţie încheie exerciţiul financiar cu o pierdere de 78 de milioane de euro, după ce cheltuiala cu vânzarea portofoliului de neperformante este scăzută din profit. Problema este că pierderile se reportează pe următorii ani fiscali, de la an la an, până când banca ajunge la zero, acesta fiind un fenomen ciclic. Astfel, o bancă ce declară profit într-un an, în realitate nu plăteşte niciun impozit, pentru că profitul raportat se compensează cu pierderile din anul anterior. Este un artificiu folosit de bănci ca să nu plătească impozite la stat".



Ministrul Finanţelor a spus, zilele trecute, că, din 46 de bănci (câte au fost luate în calcul în ultimii cinci ani), 31 au înregistrat pierdere în anul 2016, 27 de bănci neplătind niciun impozit pe profit în perioada 2011-2016. Această pierdere totaliza 9,8 miliarde lei, a completat domnia sa, adăugând: "Sunt 15 bănci care au plătit impozit pe profit în ultimii cinci ani, aici fiind incluse şi cele care au plătit un singur an. Totalul impozitului plătit de aceste bănci în cei cinci ani este de 1,7 miliarde lei. Dezechilibrul este deja evident. Este vorba de tot felul de operaţiuni aşa numite de «optimizare fiscală». Am iniţiat noi controale la bănci şi vom extinde aceste controale, pentru că sunt bani mulţi de adus la buget. Am finalizat controalele la două bănci, dintre care una este mare, mare de tot în sistem".



Ionuţ Mişa nu a dat nici numele băncilor verificate de ANAF, nici pe cele ale instituţiilor financiare care nu au plătit impozit în ultimii ani.