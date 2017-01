Marți, 24 ianuarie, nominalizările la premiile Oscar 2017

A 89-a gală a premiilor Oscar va avea loc în 26 februarie 2017

Marți, 24 ianuarie, de la ora 15:18, se vor face nominalizările la premiile Oscar 2017. Nominalizările la premiile Oscar vor fi anunțate pe internet, printr-un streaming live global, pe site-ul oficial al Academiei de Film.

The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS), instituţia care decernează premiile Oscar, a anunţat că a luat decizia de a renunţa la metoda sa tradiţională de anunţare a nominalizărilor la aceste trofee, realizată până acum cu public, în sediul ei general din Los Angeles.

Criticii şi publicul cinefil se aşteaptă la câteva nominalizări date ca sigure: La La Land, Fences şi Manchester by the Sea pentru cel mai bun film, Casey Affleck şi Denzel Washington pentru actor în rol principal, Natalie Portman, Emma Stone sau Meryl Streep pentru actriţă în rol principal, precum şi Moana şi Kubo and the Two Strings pentru animaţie se vor regăsi, cel mai probabil, printre anunţurile din 24 ianuarie.