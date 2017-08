Mai mulţi şoferi disperaţi, după ce maşinile lor au fost vandalizate

Cinci mașini au fost sparte în ultimele ore în cartierul Marmelada din Sibiu.

Majoritatea erau parcate peste drum de Direcția Sanitar Veterinară. Se pare că hoții au furat cam tot ce au găsit la îndemână, scrie oradesibiu.ro.

"Maşini vandalizate în Cartierul Marmeladă în parcarea de peste drum de DSV noaptea trecută. Din păcate am fost şi eu victimă, dar am auzit că alţii au păţit-o mai rău decât mine (geamuri sparte), încă 4 maşini. Mie mi s-a furat radio mp3,stick usb, cască bluetooth şi ceva accesorii (încărcător de telefon, suport de telefon). Hoţul a fost probabil unul prost pentru că a făcut o gafă. Ca şi când găseşti o cutie de bijuterii în portbagaj şi goleşti bijuteriile să furi cutia…(plasa de rafie cu un conţinut ceva mai costisitor). Actele maşinii din fericire erau la locul lor. Ce să zic,karma nu iartă pe nimeni mai ales într-o zi de sărbătoare în care hoţul a făcut aşa ceva! Poliţie? Nu am încredere în aşa ceva…", a scris pe pagina Info Trafic Sibiu Alexandru Claudiu Bakos.