Mai multe specii se află pe cale de dispariție din cauza pisicilor fără stăpân

Specialiștii avertizează că pisicile fără stăpân reprezintă un adevărat pericol pentru ecosistemul global. După calculele acestora, pisicile au dus la dispariția unui număr semnificativ de specii. În plus, acest număr s-ar putea dubla în viitor.

Ai văzut vreodată pisici cu clopeței la gât? Ei bine, aceasta este cea mai bună soluție a stăpânilor pentru a-și împiedica animalul de companie să vină acasă cu vreun șoricel sau cu vreo pasăre. Pisicile sunt prădători naturali, iar clopoțeii îndepărtează prada înainte ca pisica să poată intra în acțiune.

O analiză publicată în "Proceedings of the National Academies of Sciences" arată că pisicile, dar și alte mamifere invazive, au afectat dramatic biodiversitatea globală.

Ecologistul Tim Doherty și echipa sa au analizat "lista roșie" de specii aflate în pericol, iar apoi au cercetat ce prădători non-nativi au afectat cel mai mult animalele native, iar rezultatele arată că pisicile și câinii fac cele mai mari probleme.

Aproximativ 596 de specii sunt amenințate iar alte 142 de specii au dispărut deja, din cauza unor prădători invazivi, printre care se numără: pisicile, rozătoarele, câinii și porcii. Însă, dintre toți, pisicile au dus la dispariția a 40 de specii de păsări.

Cel mai mare pericol pentru speciile de animale sunt mamiferele prădătoare invazive. Potrivit specialiștilor, acestea contribuie în medie la dispariția a 58% din totalul extincțiilor de păsări, reptile și alte mamifere contemporane.

Pisicile fără stăpân nu sunt, însă, singurele care provoacă probleme pentru diversele specii de animale deja afectate. Chiar și pisicile cu stăpân vânează ocazional, dar nu o fac pentru hrană, ci doar pentru simplul fapt că nu și-au pierdut astfel de instincte de pradă.

