Mai avea puțin până la naștere, visa în fiecare noapte oameni morți. Ce i-au găsit medicii în burtă

O femeie a avut parte de o intamplare socanta, care cu siguranta o va urmari pentru tot restul vietii.

Totul a inceput cu cateva luni inainte ca ea sa nasca. In mod bizar, incepuse sa viseze in fiecare noapte oameni morti. Se trezea tipand si ajunsese sa ii fie frica sa mai doarma. Totul a culminat cu punctul in care a intrat intr-o coma profunda, medicii care o supravegheau fiind bulversati de cursul evenimentelor.

Cand s-a trezit era in pragul nasterii, dar lucrurile neobisnuite au continuat: ea nu isi mai amintea ca este insarcinata si nu mai recunostea pe nimeni, nici macar pe sotul ei.

La operatia de cezariana doctorii au descoperit un lucru socant: in interiorul corpului, langa fat, femeia avea ceva ce semana cu o tumoare cu par, pe care au indepartat-o.

In cele din urma totul s-a lamurit: ciudata excrescenta era cel mai probabil un frate geaman care s-a absorbit in corpul ei si nu a mai apucat sa vina pe lume.

Acest lucru, combinat cu sarcina, probabil au declansat o serie de reactii negative in subconstientul femeii. Din fericire totul s-a terminat cu bine iar acum atat ea, cat si copilul, sunt in afara oricarui pericol. sursa