Mai ai obiecte din acest porţelan în casă? I se spune "aurul alb". Iată cât valorează acum

Porţelanul Rosenthal a fost mereu o "bijuterie", în orice casă. Fie că vorbim de ceşti de cafea, servicii de masă, serviciu de ceai sau chiar cutii de bijuterii.

Astfel, pe site-urile specializare ale anticariatelor, un serviciu vechi din Porţenal Rosenthal, din perioada interbelică valorează acum 800 de lei. Serviciul este compus din fructiera mare si 6 vase (cosulete) mai mici.

De altfel, şi în prezent, obiectele din porţelan Risenthat sunt foarte scumpe. Pe site-ul oficial al firmei, un ceainic nou costa 135 de euro, iar o farfurie, 63 de euro. Porţelanu Rosenthal are o istorie aparte:

Philipp Rosenthal (1855-1937) incepe sa lucreze in domeniul portelanurile in 1884 cand cumpara primele obiecte din portelan de la compania Hutschenreuther. Dupa ce acestea sunt pictate manual de catre sotia sa Maria, Philipp le revinde (din usa in usa), obtinand astfel informatii utile (si directe) de la cumparatorii sai, privind marimea, forma, designul etc a ceea ce acestia doresc. Cativa ani mai tarziu, in 1891, infiinteaza prima fabrica in Asch, Boemia. Pana in 1934, Rosenthal incepe sa achizitioneze mai multe fabrici, marindu-si substantial numarul angajatilor si al produselor finite. In 1934, nationalismul german atinge cote foarte mari, ceea ce face ca, treptat, conducerea companiei sa devina politica. Intreaga familie Rosenthal (cu origini evreiesti) este inlaturata si, desi intregul context este in defavoarea sa, Philipp Rosenthal decide sa ramana pentru a lupta pentru firma sa. Paralel, familia emigreaza in Anglia, iar un an mai tarziu, Philipp Rosenthal este exilat. Dupa inca doi ani, in 1937, acesta moare.

Philip Rosenthal - singurul fiu al lui Philipp - isi continua educatia inceputa in Germania in Anglia luandu-si, in final, Masterul in filosofie, politica si economie la Oxford. In 1939 intra voluntar in Legiunea Straina Franceza, plecand imediat in Alger. Cand regimul Vichy ajunge la putere, Philip refuza sa-l serveasca, intorcandu-se cu greu in Anglia. Pentru un timp lucreaza ca ucenic la o brutarie, apoi ca profesor de limba germana, iar mai tarziu ca jurnalist. In tot acest timp, compania infiintata de tatal sau supravietuieste in Germania, noua conducere onorand numeroasele comenzi ale Partidului Nazist. Ca toate produsele care au apartinut acestui partid, si portelanurile Rosenthal ies din fabrica marcate cu vulturul german si zvastica. Dupa sfarsitul razboiului, Philip se reintoarce in Germania natala incercand sa recupereze activele companiei. Din motive politice, abia in 1950 el reuseste ca recastige conducerea.

In timp, modernizeaza fabricile, angajeaza artisti de top (din Franta, Germania, Finlanda, Danemarca etc) si incepe sa castige noi piete de desfacere. In pofida unei istorii agitate, portelanurile Rosenthal au rezistat aproape 130 de ani.