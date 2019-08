Aşa faci cel mai delicios magiun de prune fără zahăr, după reţeta de la Topoloveni

Magiunul de prune este tradiţional românesc şi îmbogăţeşte cu gustul lui dulce-acrişor plăcinte, cozonaci şi dulcuri care de care mai gustoase.

MAGIUN DE PRUNE reţetă. Este recomandat chiar de nutriţionişti ca având efecte benefice asupra sănătăţii. Are efecte asupra oaselor, dinţilor, sistemului imunitar, nervos, previne constipaţia şi previne apariţia diabetului de tip 2. Principalul risc în producţia magiunului de prune este afumarea. Pentru a preveni afumarea trebuie să amestecaţi constant, în special în partea finală a procesului de preparare, şi să aveţi un foc mic dar constant. În mod optim, va trebui să realizaţi 2 gropi, una sub ceaun şi una lângă. În cea de lângă veţi produce constant jar, pe care îl mutaţi treptat în groapa de sub ceaun.

Sterilizaţi borcanele. Spălaţi prunele şi scurgeți-le de apă (tradiţional, printr-un tifon). Îndepărtaţi codiţele şi scoateţi sâmburii prunelor. Aruncaţi prunele stricate. Puneţi prunele în ceaun, împreună cu trei-patru căni de apă pentru a porni fierberea. Nu prea multă, pentru că o să aşteptaţi mult să se evapore, nici prea puţină, că se vor arde prunele de la fund, doar cât să acopere ceaunul cu două degete de apă.

MAGIUN DE PRUNE reţetă. În mod tradiţional, prunele se pun la fiert întregi, însă, dacă vă doriţi ca produsul finit să aibă o textură fină puteţi trece prunele (fără sâmburi) prin maşina de tocat roşii. În acest caz nu mai e necesar să adăugaţi apă, scrie vocea.biz.

Fierbeţi la foc mic. Fierbeţi, amestecaţi, fierbeţi, amestecaţi, fierbeţi, amestecaţi, fierbeţi timp de 4-5 ore, până când magiunul scade (cam la 70% din volumul initial) are culoarea vişiniu întunecată, aproape neagră, consistenţa unei smântâni cleioase şi se desprinde de pe marginea ceaunului asemeni mămăligii. Când se răceşte, lingura trebuie să stea dreaptă în el.

MAGIUN DE PRUNE reţetă. Turnaţi în borcanele sterilizate magiunul cald sau chiar rece, acoperiţi şi introduceţi la rece, în loc întunecat (pivniţă, cămară). Se va păstra câteva luni.

MAGIUN DE PRUNE reţetă. Cum prepari MAGIUN DE PRUNE varianta moderna:

MAGIUN DE PRUNE reţetă. Dacă nu aveţi nici timp şi nici condiţii să realizaţi magiunul de prune în mod tradiţional, îl puteţi face şi în bucătăria unui apartament. Se poate face pe aragaz, urmând instrucţiunile de mai sus dar, mai simplu, direct în cuptor, unde o să aveţi temperatură constantă şi risc de afumare aproape de zero.

Spălaţi fructele, îndepărtaţi codiţele şi sâmburii.Pasaţi sau puneţi fructele ca atare într-o cratiţă adâncă, cu capac.Introduceţi vasul la cuptor pentru 6-8 ore, la 160 de grade (temperatură medie).

MAGIUN DE PRUNE reţetă. Verificaţi şi amestecaţi 1 dată pe oră în primele 4 ore, şi din 30 în 30 de minute în următoarele 2 şi din 15 în 15 în următoarele. Puneţi magiunul în borcane şi daţi-l la rece.

MAGIUN DE PRUNE – Magiunul de prune nu necesită nici zahăr şi nici conservanţi. Zaharurile şi pectina din fructe sunt suficiente. Totuşi, dacă prunele sunt insuficient de dulci se mai poate adăuga zahăr. Nu mai mult de 50 de grame pentru fiecare kilogram de fruct.Unele gospodine folosesc oţet (1 lingură pentru fiecare kilogram, adăugat în partea finală a procesului de fierbere) sau aspirină. Dacă magiunul e fiert suficient, nu are nevoie de nici un conservant.

MAGIUN DE PRUNE reţetă .Magiunul se prepară simplu, aşa cum e descris mai sus. Există însă şi varietăţi cu nucă (1 kilogram miez de nucă la 10 kg de prune, adăugate la finalul fierberii) sau cu rom (500 ml de rom la 10 kilograme de prune, adăugate la finalul procesului de fierbere)