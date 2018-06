MAE intervine în cazul româncei arestate pentru spionaj la Moscova. Ţurcan, în atenţia presei ruse

Ministerul Afacerilor Externe a solicitat oficial Ambasadei Federației Ruse la București detalii suplimentare și clarificări cu privire la informațiile vehiculate în mass-media rusă referitoare la cazul Karinei Țurcan, care a fost reținută la Moscova.

”Ministerul Afacerilor Externe a solicitat oficial Ambasadei Federației Ruse la București detalii suplimentare și clarificări cu privire la cazul menționat (la informațiile vehiculate în mass-media rusă referitoare la cazul persoanei reținute la Moscova - n.r.). Din datele obținute la acest moment, persoana vizată deține și cetățenie română. MAE atrage atenția asupra caracterului speculativ al informațiilor vehiculate în mass-media ruse și îndeamnă la abordarea cu precauție a subiectului”, se arată într-un comunicat de presă al MAE.

Carina Ţurcan, originară din Republica Moldova şi membră a Consiliului de administraţie al companiei ruse "Inter RAO", a fost arestată în Federaţia Rusă sub acuzaţia de spionaj în favoarea României şi riscă până la 20 de ani de închisoare, informează miercuri presa rusă.



Potrivit RBC.ru, Carina Ţurcan a fost reţinută de Departamentul de anchetă al Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei în data de 15 iunie şi în aceeaşi zi tribunalul Lefortovo din Moscova a aprobat cererea organelor de anchetă pentru menţinerea ei în arest până în data de 13 august.



Carinei Ţurcan i-au fost aduse acuzaţii de strângere şi transmitere de informaţii care constituie secret de stat şi a altor informaţii secrete, în interesul unor structuri de securitate ale unor ţări străine, inclusiv ale României, precizează RBC.ru. Potrivit INFOTAG, ea a fost acuzată de spionaj în baza cooperării cu oameni de afaceri ce au legături cu serviciile speciale ale României.



Împotriva ei a fost deschis un dosar penal, sub acuzaţia de spionaj, pentru care Codul Penal al Federaţiei Ruse prevede o pedeapsă maximă de 20 de ani.



Avocaţii Carinei Ţurcan au contestat aceasta decizie, iar Curtea de Justiţie din Moscova va analiza cererea de recurs în data de 28 iunie.



Potrivit fişei biografice prezentate de RBC.ru, Carina Ţurcan are 43 de ani, este absolventă a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM) şi a Consorţiului Spaniol de Universităţi IUP (MBA). Este membru al Consiliului de administraţie al "Inter RAO' din 2012, iar anterior a condus diviziunea "Moldova, Ucraina, România'.



Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la presa rusă, în cadrul "Inter RAO' ea era responsabilă de exportul şi importul de energie electrică, de activitatea Centralei de la Cuciurgan, care aparţine grupului, şi de furnizarea de energie electrică de la centrală către Republica Moldova. Totodată, ea este preşedintele comitetului de conducere al "Inter RAO Lituania'.



"Inter RAO' nu a făcut deocamdată niciun comentariu cu privire la reţinerea Carinei Ţurcan, oficial aceasta figurând în concediu.



Agenţia de presă Interfax informează că la 18 iunie au avut loc percheziţii la biroul ministrului-adjunct al Energeticii al Federaţiei Ruse, Viaceslav Kravcenko, iar acesta ar putea fi martor în cazul Ţurcan. De asemenea, vor fi interogaţi angajaţi ai "Inter RAO" pentru "a se afla dacă suspecta avea colaboratori prin care transmitea informaţii care reprezentau secret de stat".



Iniţial a fost anunţat că ea deţine cetăţeniile română, rusă şi moldovenească, însă potrivit Serviciului de Presă al Ministerului de Interne al Republicii Moldova, Carina Ţurcan nu mai este cetăţean al republicii din 2016.



Ministrul român al Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat miercuri că nu a primit deocamdată o comunicare oficială privind reţinerea femeii acuzate de spionaj în Rusia, precizând că, în cazul în care va fi nevoie, MAE este pregătit să îi ofere asistenţă consulară.