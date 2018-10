Mădălina Ghenea: "Am stat 4 ore cu Ronaldo!". Dezvăluire uluitoare în scandalul momentului

Mădălina Ghenea (30 de ani) i-a luat apărarea lui Cristiano Ronaldo (33 de ani), care e acuzat de o femeie din SUA că ar fi violat-o în 2009.

Madalina Ghenea a susținut că starul portughez nu i-a făcut avansuri.

"Pentru mine este incredibil ce am citit. Am filmat o reclamă pentru un parfum cu Cristiano Ronaldo și am rămas cu o impresie excelentă. Este un om de mare caracter, un familist convins.

Dacă a încercat să-mi facă avansuri? Nu. Am stat patru ore cu Ronaldo, am filmat tot, iar apoi a plecat imediat. Un adevărat profesionist", a declarat Mădălina Ghenea în presa italiană.

Cristiano Ronaldo se află în mijlocul unui scandal în ultimele săptămâni. Starul portughez este acuzat că, în 2009, ar fi violat-o pe Kathryn Mayorga, într-un hotel din Las Vegas. În faţa acestor acuzaţii, Cristiano Ronaldo a dezminţit categoric toate acuzaţiile.

.