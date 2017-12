Machiajul de Revelion. Ce nuanțe trebuie să folosești pentru a străluci. Iată patru variante

Machiajul extravagant ia cu asalt petrecerea de Revelion. Uită de reguli, lasă normele deoparte și îndrăznește să strălucesti. La petrecerea de Anul Nou orice e permis, așa că ar trebui să uiți de creionul dermatograf și să încerci una dintre ideile de machiaj în tendințe în noaptea dintre ani. Iată mai multe variante propuse de divahair.ro.

Smokey eyes

Renunță la machiajul foarte puternic și alege să îți evidențiezi doar ochii. Optează pentru o bază simplă, cât mai natural și sidefat, și lasă privirea să fie cea care cucerește. Machiajul smokey eyes este sexi, îndrăzneț, suficient de puternic, însă nu exagerat, iar eleganța acestuia se potrivește oricărei ținute

Machiajul metalic

Pentru un plus de strălucire, atunci când îți dorești un look cu totul diferit, machiajul metalic este perfect. Se potrivește și ținutelor elegante, și celor extravagante, și celor noncoformiste. Indiferent care sunt hainele pe care le vei purta anul acesta la petrecerea de Revelion, cu machiajul metalic nu vei da greș. Alege un fard de pleoape auriu, un ruj în nuanțe închise, metalice, și un blush bronzant. Sunt suficiente pentru a realiza un look pătrunzător, care să nu treacă neobservat.

Rujul roșu

Oricum te-ai gândit să îți machiezi ochii, sau poate alegi să nu îi machiezi, rujul roșu trebuie să fie nelipsit! Cât mai aprins și mai strălucitor, acesta este cel mai bun accesoriu, indiferent de ținuta aleasă. Un machiaj axat pe un fond de ten cât mai natural, ușor sidefat, alături de un ruj roșu, este suficient. Uită de stresul machiajului potrivit pentru ochi!

Machiajul discret

Folosirea unui rimel care să îți separe și să îți alungească frumos genele, completat de un ruj vișină putredă, mat sau sidefat, reprezintă lookul ideal pentru petrecerea dintre ani. Nu numai pentru că este și discret, și puternic, și elegant, și sexi, dar și pentru că se adaptează oricărui stil și poate fi retușat oricând, cu ușurință.