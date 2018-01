Mașina unui lider PSD a fost vandalizată. FOTO șocant

FOTO EXPLICATIE: Masina vandalizata a unui sef din PSD

Situație gravă petrecută în centrul istoric al Brașovului: mașina personală a unui șef de organizație PSD a fost vandalizată.

Supriză neplăcută sâmbătă dimineaţă pentru preşedinta organizaţiei municipale a femeilor din PSD Braşov, Adela Diaconu. Maşina, parcată în Centrul Istoric al Braşovului, a fost vandalizată de persoane necunoscute.

„Mi se pare ciudat că am păţit aşa ceva exact după ce în presă a apărut bilanţul organizației pe care o conduc. Și mai e scris şi cu roşu. Până acum nu am avut nicio problemă. Nicio altă maşină nu a fost vandalizată în zonă, deci nu cred că e o coincidenţă. De altfel, nu am avut niciun incident rutier în peste zece ani", ne-a declarat Adela Diaconu, care a precizat că a sunat la Poliţie pentru a semnala cele întâmplate.

Adela Diaconu a candidat din partea PSD Brașov pentru Senat la ultemele alegeri parlamentare., potrivit News Brasov.