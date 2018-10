Mașina unui deputat, parcată pe o trecere de pietoni din București

Mașina deputatului ProRomânia de Suceava, Cătălin Nechifor, a fost suprinsă parcată pe o trecere de pietoni, în mijlocul unei intersecții din centrul Capitalei, scrie Realitateadesuceava.net.

Imaginile au fost publicate de Cristi Pitulice, miercuri, pe Facebook. În cele două fotografii poate fi observată mașina deputatului ProRomânia de Suceava, Cătălin Nechifor. SUV-ul marca Toyota este parcat pe o trecere de pietoni de pe Calea Dorobanți din centrul Capitalei.

Pe bordul mașinii era afișată legitimația cu numărul 5946 eliberată de Camera Deputaților. Sub ștergătorul din dreptul pasagerului poate fi observată o invitiație la sediul Poliției Locale.

„Un domn îmbrăcat la costum s-a chinuit vreo două minute să treacă de pe carosabil pe trotuar. O domnișoară și-a lasat jos sacoșa de la cumpărături și l-a ajutat să urce bordura. Domnul era vizibil obosit și confuz, transpirase și îi mulțumea în continuu domnișoarei. Domnul era în scaun cu rotile. Toată scena, banală în absurdul ei, s-a intamplat din cauza unui gunoi de la Suceava ce are în parbriz o hârtie de la Camera Deputaților. Am oscilat între a-i rupe o oglindă sau a-i taia un cauciuc. Am renunțat la ambele fapte <>. Am plecat mai departe blestemându-mi neputința. Cred ca se apropie vremea sa plec si mai departe. Definitiv”, a scris, pe Facebook, Cristi Pitulice.