În ce alimente se găsește luteina, vitamina care te ferește de cataractă?

Luteina este o vitamina extrem de benefica pentru ochi, de aceea este folosita adesea pentru prevenirea afectiunilor oculare precum degenerescenta maculara sau cataracta.

Luteina este vitamina carotenoida care pigmenteaza o serie de fructe si legume galbene, printre care mango, porumbul, morcovii, rosiile si dovleacul. Aceasta este, totodata, si cea care pigmenteaza retina si mentine vederea sanatoasa. Luteina functioneaza precum un filtru de lumina, care protejeaza tesuturile oculare de daunele produse de expunerea la radiatiile ultraviolete.

In organism, luteina are mai multe functii, care tin atat de sanatatea oculara, cat si de starea de bine, in general.

Protejarea ochiului impotriva razelor solare

Luteina are rol de filtru UV la nivelul ochilor, protejand astfel vederea de efectele negative ale expunerii indelungate la radiatiile emanate de soare. Cercetatorii de la Harvard au demonstrat ca administrarea zilnica de suplimente cu 6 mg de luteina poate reduce riscul de degenerescenta maculara cu pana la 43%.

Actiune antioxidanta impotriva radicalilor liberi

Luteina este o vitamina cu proprietati antioxidante care pot combate stresul oxidativ. Aceasta poate reduce daunele cauzate de radicalii liberi ce afecteaza organismul in urma expunerii la lumina albastra ori la soare, dar si din cauza unei diete nesanatoase ori a procesului natural de imbatranire.

Prevenirea degenerescentei maculare

Luteina este considerata ca fiind cea mai eficienta metoda de prevenire a degenerescentei maculare, dar si de tratare a acesteia. Degenerescenta maculara este principala cauza a pierderii vederii in randul persoanelor varstnice.

Problemele de vedere ar putea indica o carenta de luteina. Discuta cu medicul oftalmolog pe aceasta tema si intereseaza-te cu privire la administrarea de suplimente alimentare pe baza de luteina.

Luteina se regaseste intr-o serie de alimente sanatoase (in special in fructe si legume), dar si sub forma de supliment alimentar. Organismul nu are abilitatea de a produce pe cont propriu luteina.

Alimente ce contin luteina

Alimentele care contin o concentratie mare de luteina sunt:

• Varza Kale

• Spanacul

• Broccoli

• Varza de Bruxelles

• Fasolea verde

• Ouale

• Portocalele

• Papaya

• Mango

• Prunele

• Perele

• Capsunele

• Avocado

• Petalele de galbenele