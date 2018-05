Luna plină florală de marți noaptea. Imagini superbe adunate din colțurile lumii

Luna plină în Noua Zeelandă

FOTO: Instagram

Luna plină florală a putut fi văzută noaptea trecută și a fost a șasea lună plină din acest an.

Oameni din întreaga lume au postat pe rețelele de socializare o serie de imagini cu superba lună plină florală.

Luna plină în Noua Zeelandă

Luna plină în Guatemala

Luna plină în California.

The full moon tonight, also known as the flower moon as seen from Preston, Lancashire

Numita si Luna plina florala in traditiile stravechi, aceasta Luna plina este asociata cu punctul culminant al infloririlor sezonului de primavara tarzie. Ea sugereaza renasterea si noi inceputuri, dar si finalurile necesare. Precum o floare care isi atinge apogeul infloririi, pe cat de frumoasa este inflorita, pe atat de evident este ca urmeaza o noua etapa, a fructului sau a imprastierii semintelor in pamant pentru un nou ciclu.

Este in natura Sagetatorului in care are loc aceasta Luna plina sa ne dea o energie pozitiva ce striga tare catre partea cea mai expansiva a noastra, trezind-o la actiune. Este acea parte careia ii place sa exploreze si sa descopere, sa se poarte ca un copil care sare, se urca pe garduri, in copaci, o ia pe tot felul de carari necunoscute din padure ca sa vada unde ajunge. Suntem indemnati sa facem acest lucru chiar si doar in imaginatie!



Trairile pline de entuziasm aduse de Luna plina din Sagetator vin in mod natural si sunt mult asteptate, ca o eliberare dupa ultima luna intensa si plina de tensiuni.