Luna plină albastră în Balanță. Vezi mesajul în funcție de zodie

Horoscop weekend. Dupa ce luna februarie 2018 nu a avut nicio Luna plina, iata ca in martie 2018 exista un eveniment rar prin care doua Luni pline vin in aceeasi luna, asa cum a fost si ianuarie; prima a avut loc intre 1 si 2 martie si a doua intre sambata 31 martie la ora 15:38 si este in Balanta.

Fiind a doua Luna plina dintr-o luna calendaristica, se mai numeste si albastra (blue moon). Acest fenomen este destul de rar pe durata unui an, dovada ca pentru 2018 acum este ultima Luna plina albastra. De aici si celebra expresie “once in a blue moon”, adica “din an in Pasti” in expresia romaneasca, ambele insemnand faptul ca ceva se intampla rar.

Iata cum iti merge sub Luna plina albastra din 31 martie in functie de zodie:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Dupa tensiunea simtita in cursul saptamanii, in weekend vei vedea cum lucrurile se aseaza in matca lor. Tine mine ca si corpul tau are nevoie de grija si hrana asa ca termina treburile repede, fii atent la obiceiurile tale si la rutina zilnica. Dormi destul si odihneste-te cat de mult posibil ca sa fii productiv si pregatit sa faci fata lucrurilor ce vin spre tine.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Eu curg in armonie cu vremurile.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In weekend te poti indragosti sau poti simti nevoia puternica sa faci ceva cu privire la felul in care arati si te simti in pielea ta. Lucreaza asupra calitatilor taler atractive si fii mandru de realizarile recente, gasind timp pentru odihna si bucurandu-te de tot ceea ce are viata mai bun sa iti ofere in acest moment.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Eu sunt un om frumos, pe dinauntru si pe dinafara.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca te intorci la aspecte vechi din trecutul tau ce candva te-au ingreunat, ele vor fi fixate si in sfarsit clarificate. Pana la finele saptamanii vei intelege ce trebuie sa faci concret ca sa obtii un progres real si stabil in timp.

Afirmatia weekendului pentru Gemeni: Imi imbratisez trecutul si ma indrept spre viitor.

Horoscop weekend. RAC (22 iunie – 23 iulie)

Fii bun si bland, chiar daca esti tentat sa tipi si sa urli, incercand sa organizezi tot mediul din jurul tau si propria-ti rutina de viata. Viata ta este in mainile tale si toate acele lucruri care sunt in afara ariei tale de control sunt acolo ca sa iti lumineze calea, nu sa stea in ea.

Afirmatia weekendului pentru Rac: Eu sunt subtil in felul meu.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.