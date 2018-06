Luna Nouă în Gemeni din 13 iunie întărește relațiile zodiilor

Pe data de 13 iunie se formează Luna Nouă sub semnul Gemenilor, moment de maximă importanță pentru capitolul amoros al vieții fiecăruia.

Încă din 20 mai am intrat în jucăușa, sociabila și iubitoarea zodie a Gemenilor și stăm în ea până pe 21 iunie. O perioadă minunată din punct de vedere social care pune bazele celei mai iubite și așteptate perioade din an – vara, cu ale ei petreceri în aer liber, escapade la mare cu familia și prietenii. Luna Nouă din Gemeni de pe 13 iunie nu face decât să ne împingă și mai mult de la spate, ne ajută să ne aducem la îndeplinire visele și planurile, oricât de imposibile ne-ar părea ele.

Fii gata să fructifici pe cât de mult posibil energia extrtaordinară oferită de poziția aceste luni noi în ceea ce privește viața ta amoroasă.

Tot ce trebuie să știi despre magia iubirii lunare

Luna Nouă formată în Gemeni face echipa perfecta cu Venus care se află în tranzit prin zodia Leu. Această echipă astrală aduce schimbări majore în viața sentimentală a zodiilor, schimbări de bun augur. Mercur, planeta care guvernează Gemenii, încurajează comunicarea de orice fel și îmbunătățește până și relațiile care scârțâiau până în acest moment. Ne vom exprima cu mai mare ușurință ca de obicei, vom spune mai ușor ceea ce avem pe suflet, lucru care nu face decât să ne ajute într-un timp extrem de scurt să ne rezolvăm problemele mai mari sau mai mici pe care le avem cu partenerul de viață.

Chit că nu este la fel de senzuală ca Luna Nouă din Taur, cea din Gemeni este concentrată pe sfera relațiilor, întărește sentimentele dintre parteneri. E important să vă spuneți ceea ce simțiți unul pentru celălalt, să vă spuneți ce simțiți unul pentru celălalt, ce ați schimba la relația voastră, ce ați păstra la fel etc.

Mai multe pe Divahair.ro.