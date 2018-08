Luna în care te-ai născut ascunde SECRETE TERIBILE. Eşti pregătit să le afli?

Utilizarea lunii nasterii pentru a “decodifica” anumite trasaturi ale personalitatii umane este o metoda care se foloseste inca din antichitate. Metoda se bazeaza pe numerologie si statistica si poate spune adevaruri nestiute.

Luna nasterii IANUARIE



Daca luna in care te-ai nascut este ianuarie, afla ca te-ai nascut ca sa fii lider. Esti o persoana analitica si independenta, inteligenta si creativa. Combinatia perfecta pentru a sta in fata multimii si a aduna adepti. La toate acestea se adauga si o carisma pe care oamenii nu o pot ignora.



Desi esti o persoana destul de tacuta, te poti enerva sau entuziasma foarte repede. Lumea din jurul tau este vesela si nu te concentrezi pe punctele slabe ale oamenilor. Desi esti rezistent la boli, racesti repede. Esti foarte precaut cu banii si analizezi mult inainte sa cheltui ceva.



Trasaturi:



Seriozitate

Discretie

Motivatie

Atentie

Sociabilitate

Incapatanare



Luna nasterii FEBRUARIE



Daca luna in care te-ai nascut este februarie, afla ca principala ta caracteristica este empatia. Esti insa si orientat catre succes. Din pacate, daca nu ajungi acolo unde iti doresti, din diverse motive, devii negativist si ai tendinte depresive. Ai si o inima mare si poti fi un parinte excelent.



Trasaturi:



Realist

Inteligent

Sexy

Atractiv

Temperamental

Timid

Umil

Tacut

Cinstit

Loial



Citeşte continuarea pe sfatulparintilor.ro.