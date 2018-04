Luna aprilie rezervă o sumedenie de evenimente culturale în București. Iată care sunt acestea!

Luna aprilie pregătește o agendă plină de evenimente diversificate în București precum festivaluri, concerte, spectacole de teatru. Nu-ți rămâne decât să alegi!

În exclusivitate pentru ediția cu numărul patru a Spotlight – Bucharest International Light Festival, ce se va desfășura în perioada 12-15 aprilie, șase artiști vor transforma fațada Palatului CEC prin proiecții de video mapping selectate în urma unui open call lansat la începutul acestui an. Festivalul strânge anual peste 150.000 de spectatori în trei zile de festival, prezentând zeci de lucrări artistice, instalații, sisteme de iluminare arhitecturală și videomapping pe clădiri emblematice din București. De asemenea, American Independent Film Festival își propune să prezinte o selecție a celor mai recente producții independente made in USA, titluri apreciate de critică și prezentate în circuitul marilor festivaluri nord americane. A doua ediție are loc în perioada 27 aprilie – 3 mai, la Cinema PRO și Cinema Muzeul Țăranului din București, avându-l ca invitat de onoare pe actorul de origina română Sebastian Stan. În deschidere va fi proiectată pelicula „I, Tonya” (2017), despre cunoscuta patinatoare Tonya Harding, în care Sebastian Stan joacă alături de Margot Robbie și Allison Janney (recompensată cu Oscar pentru rol secundar). Filmul va fi urmat de un dialog cu actorul român.

Renumitul violonist și compozitor Edvin Marton, apreciat pentru stilul său unic de a fuziona muzica clasică cu pop-rock-ul zilelor noastre, va concerta la Sala Palatului pe 20 aprilie, începând cu ora 20:00. Spectacolul intitulat „Stradivarius Concert Show” va cuprinde interpretările electrizante ale unora dintre cele mai aplaudate compoziții muzicale, precum Tosca Fantasy, Godfather sau Love In Venice. Acestea sunt doar câteva dintre melodiile pe care le va interpreta la o vioară Stradivarius, evaluată la 7 milioane de dolari, realizată de celebrul lutier Antonio Stradivari, în anul 1699.

