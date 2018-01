LUNA ALBASTRĂ 2018. Fenomenul rar: Ce trebuie să ştii despre Super Luna Albastră - Sângerie

Super Luna Albastră - Sângerie. LUNA ALBASTRĂ 2018

LUNA ALBASTRĂ 2018. Fenomenul astronomic extrem de rar care va avea loc pe cer, pe 31 ianuarie 2018, este marcat de o serie de profeții apocaliptice. În ultima zi a primei luni a anului vom fi martofii unui fenomen foarte rar: Super Luna Albastră - Sângerie. Acesta combină trei fenomene în acelaşi timp.

LUNA ALBASTRĂ 2018. Credincioşii citează din Biblie şi spun că Luna sângerie prevesteşte a doua venire a lui Iisus. "Soarele se va întuneca, iar Luna sângerie, înainte de ziua infiorătoare când se va întoarce Dumnezeu pe Pământ", este citatul din Biblie. Astfel, credincioşii susţin că se vor întâmpla lucruri teribile în această zi. Apropierea Lunii de Terra aduce cu sine cutremure şi valuri tsunami de zeci de metri.

Prima tetradă care a picat de Paştele evreiesc s-a produs în Evul Mediu, în 1493. Atunci au fost expulzaţi evreii din Spania şi Columb a descoperit America. Cea de-a doua Tetradă s-a produs în 1949 şi a coincis cu formarea statului Israel, iar cea de-a treia, în 1967, când a coincis cu Războiul de Şase Zile arabo-israelian. Suprapunerea „Lunii Sângerii” cu Paştele Evreilor le-a dat motive credincioşilor să creadă că va începe Apocalipsa.

„A fost un mare cutremur pe pământ. Soarele a devenit negru ca un sac din păr de capră. Întreaga Lună s-a înroşit de sânge”, scrie în Cartea Sfântă, profeţie susţinută şi de un pastor american.

LUNA ALBASTRĂ 2018. Acesta este un fenomen care se petrece pentru prima oară în 150 de ani. Luna va fi cu 14% mai mare decât este de obicei și cu 30% mai strălucitoare decât în mod normal. Nu, luna nu va fi albastră, doar că va coincide şi cu eclipsa totală lunară, fenomen ce se numeşte "luna sângerie". Totul se întâmplă atunci când Pământul se află între Soare şi Lună, determinând lumina solară să treacă prin atmosferă care va filtra lumina albastră, rămânând doar portocaliul și roșul, potrivit aceleiaşi surse.

Fenomenul va fi cel mai vizibil și spectaculos în partea de vest a Americii de Nord, în Asia, Australia și peste tot în emisfera estică.

LUNA ALBASTRĂ 2018. Cum ne afectează LUNA SÂNGERIE 2018

LUNA ALBASTRĂ 2018. Eclipsa din aceasta perioada are tendinta de a aduce lumina chiar si in cele mai neclare fapte, iar luna plina este cunoscuta pentru faptul ca incurajeaza schimbarea. Este momentul sa ne concentram atentia asupra proiectelor si sa depunem eforturi pentru a evolua pe plan profesional. In ceea ce priveste viata sentimentala, avem ocazia sa luam decizii frumoase care sa ne ajute sa gasim linistea de care avem nevoie.

Aceasta eclipsa de luna sangerie va oferi fiecarui semn posibilitatea de a face schimbari in ceea ce priveste viata financiara - in special pentru urmatoarele zodii: Taur, Leu, Scorpion si Varsator. Super Luna Sangerie va simtita profund de catre toti oamenii deoarece Luna este foarte aproape de pamant in timpul eclipsei.

In timp ce toata lumea trebuie sa se astepte sa fie influentata de aceste evenimente, fiecare semn zodiacal le va experimenta putin diferit. Iata ce trebuie sa stii in functie de semnul zodiacal sub care te-ai nascut:

LUNA ALBASTRĂ 2018. Cum te va influenta Super Luna Sangerie in functie de semnul zodiacal?

LUNA ALBASTRĂ 2018. Berbec - Ai sansa sa iesi din zona de confort

Aceasta eclipsa poate veni cu schimbari interesante pe plan sentimental. Ai posibilitatea sa iti concentrezi atentia asupra relatiei pe care o ai cu partenerul de cuplu si sa iti face cunoscute adevaratele sentimente. De asemenea, in interactiunea cu cei apropiati, este important sa fii sincera si sa spui ce ai pe suflet. In cazul in care esti singura, astrele te pot ajuta sa intalnesti o persoana interesanta de care sa te indragostesti imediat.

LUNA ALBASTRĂ 2018. Taur - Iti pui ordine pe plan profesional

Acum este momentul sa faci schimbari in viata profesionala. Poate ca esti nemultumita de ceva anume sau trebuie sa rezolvi o situatie neplacuta mai veche cu un coleg de echipa sau chiar un superior. De asemenea, aceasta este o perioada foarte buna si pentru a iti schimba locul de munca - in cazul in care cochetezi cu aceasta idee.

LUNA ALBASTRĂ 2018. Gemeni - Esti foarte linistita in aceasta perioada

Fenomenul astrologic din aceasta perioada guverneaza comunicarea cu oamenii din jurul tau; ar fi bine sa te pregatesti pentru discutii sincere si serioase cu partenerul de cuplu, membrii familiei sau prietenii foarte apropiati. Este timpul sa spui ce ai pe suflet astfel incat sa poti lua deciziile potrivite pentru un viitor linistit si fericit.

Rac - Vrei sa ii impresionezi pe cei din jurul tau

Aceasta perioada este una frumoasa pentru tine deoarece simti ca detii puterea de a face schimbarile necesare pentru o viata fericita pe toate planurile. Iti doresti foarte mult sa evoluezi pe plan profesional si, in acelasi timp, sa incerci sa fii mai implicata in viata de familie. Desi multi iti spun ca ai nevoie de mai mult timp pentru a le face pe toate, tu reusesti sa gestionezi lucrurile foarte bine astfel incat sa reusesti sa te ocupi de tot ce iti propui.

Leu - Iei masuri importante

Eclipsa din 31 ianuarie te va impinge in lumina reflectoarelor deoarece in casa identitatii personale si a imaginii publice apar cateva schimbari majore. Este timpul sa iei masuri importante pentru a ajunge acolo unde iti doresti pe plan profesional. Astrele iti ofera tot ce ai nevoie pentru a reusi tot ce iti propui.

LUNA ALBASTRĂ 2018. Fecioara - Esti foarte sensibila in aceasta perioada

Cu o eclipsa totala de luna, este posibil sa te astepti la o trezire spirituala clara cu privire la scopul vietii tale. S-ar putea sa intelegi ca trebuie sa faci compromisuri sau, din contra, sa lasi ca timpul sa isi joace cartea pentru a rezolva o problema cu care te confrunti de ceva timp. Pe plan sentimental, iti este foarte usor sa fii sincera si sa spui ce ai pe suflet.

LUNA ALBASTRĂ 2018. Balanta - Renunti la o persoana din viata ta

Incerci sa faci putina ordine pe plan personal. Este posibil ca o relatie pe care o ai cu o persoana din viata ta sa nu mai serveasca scopului tau, motiv pentru care iei decizia ca este timpul sa rupi aceasta legatura si sa mergi singura pe drumul tau. Ai multa incredere in tine deoarece stii ca asta iti doresti in acest moment.

LUNA ALBASTRĂ 2018. Scorpion - Poti face schimbari importante

In cazul in care esti nefericita pe plan profesional, este posibil ca aceasta eclipsa sa te ajute sa vezi luminita de la capatul tunelului si sa faci cateva schimbari majore care sa te ajute sa ajungi acolo unde visezi de ceva timp. Primesti sustinere din partea oamenilor dragi.

LUNA ALBASTRĂ 2018. Sagetator - Trebuie sa dai dovada de maturitate

In aceasta perioada este posibil sa fii ocupata cu un proiect profesional care te scoate din zona de confort si te ajuta sa inveti lucruri noi, sa cunosti oameni importanti si sa intelegi mai bine ce ai de facut pentru un viitor frumos. Nu pierzi timpul deloc, iar asta este minunat. In plus, ideile tale sunt foarte apreciate de colaboratori si superiori.

LUNA ALBASTRĂ 2018. Capricorn - Vesti bune pentru tine

Aceasta eclipsa te va convinge sa iti schimbi abordarea in ceea ce priveste echilibrul dintre viata profesionala si cea personala. Iti dai seama ca este timpul sa iti faci timp pentru a pune in ordine toate aspectele din viata ta si sa gasesti o varianta pentru a multumi pe toata lumea. Nu renunti la viata profesionala, insa reusesti sa iti imparti timpul astfel incat sa petreci si momente speciale alaturi de oamenii dragi de langa tine.

LUNA ALBASTRĂ 2018. Varsator - Esti atenta la sentimentele tale

Profita de aceasta perioada si incearca sa iti echilibrezi dorintele cu cele ale oamenilor apropiati. Eclipsa totala de luna aduce o schimbare uriasa in zona relatiilor, fie ajutandu-te sa interactionezi mai bine cu cei dragi, fie convingandu-te ca este timpul sa renunti la anumite persoane. Esti foarte atenta la sentimentele tale si nu te lasi influentata de nimeni cand trebuie sa iei decizii importante.

LUNA ALBASTRĂ 2018. Pesti - Trebuie sa iesi din rutina

Eclipsa totala de luna iti ofera posibilitatea de a experimenta lucruri noi; acesta este un moment foarte bun pentru a rupe rutina si a iesi din zona de confort. Incerci sa iti concentrezi intreaga atentie asupra vietii personale deoarece simti nevoia unor schimbari in relatia pe care o ai cu oamenii care te inconjoara.

Sursa: www.kudika.ro