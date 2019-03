Lumeapolitica.ro: Caramitru Andrei Dragoș "cel tare-n tată"

Caramitru Andrei Dragoș a apărut ca o stea căzătoare pe cerul politici din România. El s-a evidențiat odată cu înscrierea în USR și a fost prezentat ca și omul care urmează să scrie programul de guvernare al partidului. Andrei Caramitru a ținut-o apoi din scandal în scandal.

Scandalurile Caramitrului

La câteva zile după ce a anunțat că se apucă de politică, Dragoș Andrei Caramitru a spus că USR ar putea, dacă ajunge la guvernare să bage tot PSD la pușcărie. „nu va jucați cu focul. Dacă așa ceva devine posibil și acceptat ca fiind constituțional – de ce nu am da și noi un OUG retroactiv in prima zi de guvernare care sa anuleze tot ce ați făcut voi și să va și arunce in pușcărie imediat pe toți ?” se întreba Caramitru.

"Ce ne-ar împiedica dacă exista precedent ? Și de ce nu am face asta ÎNAINTE de a alinia toată legislația cu recomandările MCV si ale Comisiei de la Veneția ? Așa scăpăm și de voi și rezolvam și toată legislația juridică rapid (ca nu o sa mai aibă cine sa o blocheze – veți fi toți la Rahova și Jilava)" a postat Caramitru jr. pe Facebook.

La scurt timp, Caramitru a lansat acuze la adresa Partidului Național Liberal. „Aproape toate site-urile pro opoziție au primit ordin să nu mai dea informații despre USR/PLUS și sa își transfere armele către PNL . Ordin venit pe filiera PNL Bucuresti / Bosoi. Pana și cel mai umil ziarist a fost informat de asta. În paralel – toată direcția Digi24 online a fost dată afară azi. Și Rares Bogdan va fi pus pe lista de PNL” a vituperat din nou fiul lui Ion Caramitru.

