Avocatul familiei Luizei: "Mi-e teamă că acest caz se va închide"

Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat că suspectul în cazul crimelor de la Caracal, Gheorghe Dincă, este sfătuit ce să spună anchetatorilor. Totodată, Tonel Pop și-a exprimat temerea că, foarte probabil, cazul Luizei Melencu se va închide.

"Noi nu o sa ne oprim aici, dar exista acest pericol si in mod aproape sigur acest inculpat e sfatuit intr-un mod foarte inteligent din punct de vedere juridic. De asemenea, pericolul si strategia lui pentru mine sunt clare. Inchide cazul, am inchs portile si am plecat.

Anchetatorii au spus ca urmeaza sa faca si aceste cercetari, dar mi-e teama ca daca se dovedeste ca Luiza e cea de-a doua victima, cazul e inchis.

In mod clar el are o tehnica bine stabilita, cineva il invata, o sa vedem cu cine are el contact, cine il invata. Avand atatea cazuri, imi dau seama imediat daca are complici", a spus Tonel Pop.

Aceste precizări vin în contextul în care mama Luizei a afirmat că i s-a cerut să își retragă declarațiile.

"Cred că Gheorghe Dincă duce o țară întreagă de nas. Noi trăim de pe o zi pe alta. Nu sunt informați din partea legii, aflăm totul de la televizor. Am primit telefoane să ne retragem toate declarațiile”, a declarat Monica Melencu, potrivit Antena3.

Anchetatorii au găsit rămăşiţe umane într-o pădure de lângă Caracal, unde Gheorghe Dincă a susţinut că ar fi aruncat părţi din trupul Luizei Melencu, au spus surse din cadrul anchetei, potrivit news.ro.

Conform surselor citate, Gheorghe Dincă le-ar fi indicat anchetatorilor o pădure de lângă Caracal unde susţine că ar fi aruncat părţi din corpul Luizei Melencu, adolescenta de 18 ani dispărută în luna aprilie.