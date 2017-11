FOTO. Ludovic Orban, vizită în SUA. Cu cine s-a întâlnit

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, efectuează în această perioadă o vizită în Statele Unite ale Americii, fiind însoţit de alţi doi deputaţi liberali: Ben Oni Ardelean şi Robert Sighiartău. În acest sens, pe pagina de Facebook a PNL a fost postată o fotografie în care cei trei sunt alături de congressman-ul Mike Turner, șeful delegației SUA în Adunarea Parlamentară a NATO.

Redăm, în continuare, mesajul care însoţeşte fotografia postată pe pagina PNL:

"Congressman-ul Mike Turner este șeful delegației SUA în Adunarea Parlamentară a NATO și președintele grupului de prietenie cu România din Senatul și Congresul American. Recent, a vizitat România participând la AP NATO, ocazie cu care am discutat despre oportunitățile existente, de a dezvolta relații, în mod special, pe componenta economică. Întâlnirea noastră de la Washington a fost extrem de benefică, demonstrând încă o dată susținerea de care se bucură România din partea unor oameni de excepție, ca Mike Turner", se arată în fotografia în care Ludovic Orban este alături de oficialul american.

Într-un comunicat de presă al PNL, emis pe 4 noiembrie, se preciza şi care este programul pe care îl va avea delegaţia condusă de preşedintele liberal:

”Reprezentanţii PNL vor vizita Washington, Maryland, Philadelphia, New York şi Atlanta, unde vor avea întâlniri cu membri ai Congresului şi Senatului Statelor Unite ale Americii, înalţi oficiali ai Departamentului de Stat al SUA, reprezentanţi ai think tank-urilor, mediului de afaceri şi ai comunităţii româneşti din SUA. Consolidarea parteneriatului special pe care România îl are cu Statele Unite ale Americii este o componentă prioritară în viziunea politicii externe a PNL, iar în acest sens PNL va accentua dezvoltarea relaţiilor bilaterale în mai multe domenii de convergenţă. PNL consideră extrem de importanţă relaţia cu Diaspora românească din SUA, o resursă vitală în dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor cu SUA şi, deopotrivă, o resursă esenţială în dezvoltarea României”.