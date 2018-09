Ludovic Orban, prima reacţie după ce DIICOT a clasat dosarul lui Dăncilă

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, că nu face nicio acuzaţie la adresa procurorilor DIICOT, dar că i se pare „extrem de ciudat” faptul că s-a clasat dosarul de înaltă trădare, în condiţiile în care „faptele sunt evidente”.

„Nu pot să dau o reacţie până nu primesc rezoluţia în integralitatea ei, pentru a vedea cum s-a derulat cercetarea şi ce argumente există pentru clasare. În ce mă priveşte, nu am avut nicio informaţie legat de cum s-a derulat ancheta, nu ştiu exact ce s-a cercetat în urma sesizării mele, ca atare îmi este greu să dau un punct de vedere pertinent dacă nu văd argumentele care există în rezoluţie. Sigur că, din punctul meu de vedere, existau temeiuri pentru cel puţin două din cele patru fapte pentru care am depus sesizarea, temeiuri extrem de solide, şi mi se pare extrem de ciudat faptul că există această rezoluţie care consideră că nici măcar nu există faptele, când faptele sunt evidente şi de asemenea aş învedera faptul că eu am depus sesizare şi în privinţa lui Liviu Dragnea şi nu văd în comunicarea publică ceva legat de Liviu Dragnea”, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, preşedintele PNL Ludovic Orban, întrebat cum comentează decizia DIICOT de clasare a dosarului de înaltă trădare în care liderul PNL a depus plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a liderului PSD Liviu Dragnea. Orban a ţinut să facă precizarea că nu aduce nicio acuzaţie la adresa DIICOT.

„Nu fac nicio acuzaţie. De regulă nu am comentat niciodată rezoluţiile care au fost puse de procurori, hotărârile instanţelor. Cred că politicienii nu trebuie să interfereze cu justiţia. În ceea ce mă priveşte, eu consider că mi-am făcut datoria de cetăţean să sesizez faptele respective care au adus prejudicii grave de imagine României. Este treaba justiţiei să decidă dacă este sau nu este vorba despre nişte fapte care să fie infracţiuni penale”, a menţionat preşedintele PNL.

Întrebat dacă va contesta decizia DIICOT, el a răspuns că trebuie să vadă mai întâi care sunt „argumentele” procurorilor.

„Există cale de atac în instanţă. Nu pot să vă răspund la această întrebare până când nu văd exact care sunt argumentele, cum s-a derulat cercetarea şi ce temeiuri stau la baza rezoluţiei formulate de DIICOT”, a declarat Orban.

DIICOT a anunţat vineri clasarea cauzei ce o viza pe Viorica Dăncilă şi în care erau cercetate infracţiuni de înaltă trădare, pe motiv că fapta nu există. Plângerea era făcută de Ludovic Orban.

Procurorii DIICOT au clasat joi dosarul care o viza pe Viorica Dăncilă şi în care erau cercetate infracţiuni de înaltă trădare, divulgare a secretului care pericliteaza securitatea naţională, uzurpare a funcţiei şi divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice. Liderul liberal o mai acuza pe Viorica Dăncilă, în sesizare, şi de prezentarea, cu rea-credinţă, de date inexacte Parlamentului sau preşedintelui cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, în scopul de ascunde fapte împotriva intereselor statului.