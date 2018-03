Ludovic Orban: Nu se poate spune că acest dosar a fost provocat

Ludovic Orban

Ludovic Orban a afirmat, la Realitatea TV, că tocmai s-a încheiat o perioadă grea din viaţa sa. "O perioadă în care mi s-a pus la îndoială cinstea, respectul faţă de lege şi justiţiei", a spus acesta.

Ludovic Orban a mai precizat că încă din prima zi de când i s-au adus acuzaţii a susţinut că nu a încălcat legea. "Faptul că s-a dat aceasta decizie a arătat că ce a spus a fost adevărat", a mai spus el.

Întrebat dacă crede că acest dosar a putut fi unul la comandă pentru a-l scoate din cursa electorală, Ludovic Orban a spus că este foarte greu să susţină aşa ceva. "Sunt un om simplu, nu pot să spun aşa ceva. A existat o consecinţă, dar este urmare a felului meu de a fi, nu am mai candidat pentru că am considerat că acesta este normal. Nu se poate spune că cineva a provocat acest dosar pentru a mă scopate din cursa pentru Primăria Capitalei pentru că nimeni nu ştia care este reacţia mea. Era greu de anticipat decizia mea. Eu am procedat corect, asta este credinţa mea. Trebuie să fii un exemplu când este în viaţa politică sau publică. Trebuie ca instanţa să nu fie influenţată de puterea unei persoane", a mai explicat Ludovic Orban.

Liderul PNL Ludovic Orban a fost achitat, luni, definitiv, în dosarul în care era acuzat de folosirea influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite. Procurorii DNA ceruseră condamnarea lui Orban la un an închisoare cu executare.