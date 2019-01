Ludovic Orban: ”Dăm în judecată Avocatul Poporului”

Liderul PNL, Ludovic Orban a declarat la Parlament că partidul pe care îl conduce va da în judecată Avocatul Poporului.

Precizarea a fost făcută în contextul în care Avocatul Poporului este singura instituție care poate sesiza Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea unei Ordonanțe de Urgență.

"Biroul Executiv al PNL somează Guvernul să finalizeze de urgență proiectul de buget, să îl adopte în ședință de guvern și să îl transmitp spre dezbaterea Parlamentului cel târziu până pe 14 ianuarie.

Solicităm conducerii celor două camere, celor doi președinți, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu să convoace sesiune extraodinară pentru dezbaterea și adoptarea legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și de asemenea solicităm dezbatarea în procedură de urgență a proiectului de lege de adoptare a Ordonanței 114, ordonanța adoptată pe șestache, fără dezbatere publică, pe final de an, care dă o nouă lovitură mediului de afaceri, care pune noi biruri pentru companii.

În condițiile în care noi am depus sesizare la Avocatul Poporului, Victor Ciorbea a refuzat până astăzi, în ultimul an și jumătate, să sesizele Curtea Constituțională în privința tuturor ordonanțelor de urgență pe care noi le-am considerat că au prevederi necontituționale și că este necesară declanșarea controlului de constituționalitate. De asemenea, astăzi, am luat decizia în Biroul Executiv, de a finaliza până la sfârșitul săptămânii viitoare o acțiune în Contencios Administrativ contra Avocatului Poporului pentru a-l obliga să atace această ordonanță de urgență la Curtea Constituțională", a declarat Ludovic Orban.