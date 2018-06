Ludovic Orban, campanie pe Facebook, pentru moțiune: Ne mai trebuie 76 de voturi!

Ludovic Orban este în plină campanie pe Facebook, pentru moțiunea de cenzură. Astfel, acesta anunță pe Facebook, că PNL mai are nevoie de 76 de voturi pentrru ca moțiunea să treacă.

Prin urmarea, Ludovic Orban a postat pe pagina sa de Facebook un colag cu fotografii ale parlamentarilor din PSD Vrancea, PSD Bacău și minorități, și le cer românilor să îi convingă pe aceștia să voteze moțiunea:

”Orice parlamentar din majoritatea guvernamentala PSD, ALDE, UDMR care voteaza motiunea de cenzura are sansa sa intre in istorie la panoul de onoare. Orice parlamentar care va ramane alaturi de Dragnea risca sa ramana in memoria colectiva pe lista rusinii nationale”, a scriS Orban.