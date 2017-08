Lucruri misterioase care au loc atunci când dormi! Tu știai asta?

Somnul de noapte are menirea de a reda energia şi, bineînţeles, a odihni organismul. Acest lucru nu se întâmplă întotdeauna (şi nu fac referire la insomnii sau unii factori externi). Unele persoane s-au întâlnit cu situaţii neplăcute care au venit odată cu somnul.

Bright Side a realizat o listă de astfel de experienţe, despre care se ştiu prea puţine şi în ziua de astăzi.

Paralizia în timpul somnului

Persoana care se trezeşte nu se poate mişca. La această senzaţie se adaugă şi halucinaţiile şi sentimentul că nu eşti singur în cameră. În antichitate, acest fenomen era asociat cu atacurile spiritelor malefice.

Fenomenul are loc atunci când muşchii nu se trezesc odată cu creierul. Aproximativ 7% din populaţie a experimentat acest fenomen, susţinând că are şanse mai mari de a apărea atunci când persoana doarme pe spate. Află aici mai multe despre paralizia in timpul somnului.

Halucinaţii hipnagogice

Starea apare atunci când persoana aţipeşte, dar este încă trează şi se caracterizează prin halucinaţii în care vede imagini bizare, de obicei înfricoşătoare.

Aceasta este un tip de halucinaţie pe care îl poate avea şi o persoană sănătoasă. Factorii principali sunt starea de oboseală, stresul ridicat şi chiar imaginaţia bogată. De asemenea, poate apărea din cauza stării de ebrietate.

Vorbitul în timpul somnului

De obicei, persoana care vorbeşte în timpul somnului, nu are idee de acest lucru. Condiţia nu prezintă niciun pericol.

Bărbaţii şi copii sunt mai predispuşi spre aceasta, iar motivul este stresul. Psihicul persoanei în cauză încearcă să reziste împotriva lucrurilor cu care nu este de acord în realitate. Vezi aici mai multe despre vorbitul in somn.

Un vis în interiorul altui vis

Persoana visează ceva, iar când se trezeşte se află tot într-un vis. Mulţi oameni au susţinut că au experimentat aşa ceva.

Ocultiştii susţin că dacă ai un astfel de vis, înseamnă că ai o predispoziţie pentru practici spirituale. Ştiinţa nu oferă nicio explicaţie.

Somnambulismul

Această stare este opusul paraliziei - conştiinţa doarme, dar muşchii sunt activi. În somn, oamenii pot merge, face curat sau chiar pot părăsi locuinţa. Când se trezesc, aceştia nu reţin nimic.

Deşi somnambulismul apare la 10% din populaţie, cauzele sunt încă necunoscute. Citeşte mai multe despre somnambulism.

Sindromul capului care explodează

Persoana se trezeşte cu o senzaţie de explozie în cap, iar câteodată, sunetul poate fi foarte puternic. Acest fenomen nu este periculos, dar poate speria: unii cred că în acel timp suferă un atac cerebral.

Acest fenomen indică o creştere de activitate neurală în zona din creier responsabilă pentru procesarea sunetului. Vezi mai multe despre sindromului capului care explodează.

Apneea în somn

Apneea în somn este o oprire subită a respiraţiei în timpul visului, ceea ce face ca persoana să se trezească. Calitatea somnului descreşte, iar creierul rămâne fără oxigen.

În timpul somnului, muşchii faringelui se relaxează şi blochează calea aerului. Riscul creşte din cauza obezităţii, fumatului şi odată cu înaintarea în vârstă. Află mai multe despre apneea în somn.

Vis recurent

După cum spune numele, este vorba despre un vis care tot apare.

Psihologii susţin că sistemul nervos foloseşte astfel de vise pentru a lua în seamă ceva ce a neglijat în realitate. Vezi ce se întâmplă dacă aveţi acelaşi vis în mod frecvent!

Căderea din pat

Aceasta este o senzaţie des întâlnită, în care o persoană are senzaţia de cădere.

Somnul se aseamănă oarecum cu muritul - bătăile inimii şi respiraţia încetinesc, iar tonusul musclar este redus. Creierul poate percepe aceste senzaţii ca fiind o moarte reală, trimiţând impulsuri la muşchi. Vezi aici mai multe despre căderea în gol în timpul somnului.

Experienţe extracorporale

O persoană care se află între stările de somn şi de trezire se vede din afara corpului său. Misticii şi ocultiştii susţin că aceasta este dovada existenţei sufletului.

Fenomenul este dificil de studiat. Savanţii, deşi confirmă existenţa acestui fenomen, nu pot cunoaşte motivul pentru care apare. De asemenea, unele persoane sunt capabile să provoace deliberat această stare. Citeşte mai multe despre experienţele extracorporale.

Iluminarea subită în timpul somnului

Câteodată, când nu găsim soluţie pentru o anumită problemă, deseori ne gândim la aceasta. Apoi, în somn, creierul ne oferă un indiciu. Cea mai importantă parte este să îl reţinem.

Dmitri Mendeleev, un chimist rus, era obsedat de crearea unui tabel periodic de elemente, până l-a văzut într-un vis. La fel s-a întâmplat şi în cazul chimistului August Kekulé care a visat formula benzenului.

Câteodată subconştientul nostru ştie deja răspunsul, iar în timpul somnului, când acesta este mai activ, răspunsul poate ieşi la suprafaţă.

Sursă: descopera.ro