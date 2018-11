Lucrul neştiut despre paturile din hoteluri. Ce se întâmplă în timp ce tu dormi

Lucrul neştiut despre paturile din hoteluri

Atunci când dormi în alt pat, la hotel, devine frustant că nu reuşeşti să adormi. Iată ce poţi face pentru a schimba lucrurile.

Este absolut normal să nu reuşeşti să dormi prea bine cu o noapte înainte de a pleca într-o călătorie, însă prima noapte petrecută în alt pat nu este chiar atât de plăcută.

Teoretic, ar trebui să adormi imediat din cauza oboselii, însă la hotel este destul de greu să închizi un ochi. Ştii care este explicaţia?

Totul are legătură cu partea stângă a creierului tău. Este acea parte a creierului care are funcţia de a procesa ce auzi şi te ajută să vorbeşti. În plus, te ajută să faci calcule matematice exacte.

Lipsa de somn poate fi atribuită acestei părţi a creierului pentru că, aparent, aceasta stă parţial trează şi alertă pentru a face faţă ameninţărilor dintr-un mediu nou.

Într-un studiu neurologic de noapte, s-a notat că voluntarii au adormit mult mai greu în prima noapte. Emisferele lor stângi au fost mai "treze" şi au rămas să vegheze mediul. În mod normal, ambele emisfere adorm în acelaşi timp.

Dezavantajul este că vei dormi mai prost în prima noapte, avantajul este că vei supravieţui mai bine unei ameninţări.

Sursa: girly.ro