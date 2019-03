Lucian Onea, încă o lovitură. Râmâne în contiuare sub control judiciar

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins plângerea lui Lucian Onea împotriva controlului judiciar impus de procurori.

„Respinge, ca nefondată, plângerea formulată de inculpatul Onea Lucian Gabriel împotriva ordonanţei din data de 21 martie 2019 dispusă în dosarul nr.21/P/2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. Obligă inculpatul la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, până la prezentarea apărătorului ales, în sumă de 80 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în Cameră de Consiliu, astăzi, 28 martie 2019.”, se arată în minuta deciziei de vineri.

Pe 22 noiembrie, Parchetul General a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile. Lucian Onea şi fostul procuror Mircea Negulescu se află sub control judiciar din luna iulie, având interdicţia de a comunica între ei şi cu anumite persoane, de a exercita profesia de procuror şi de a deţine arme. Lucian Onea este cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie sub forma complicităţii la favorizarea făptuitorului, represiunea nedreaptă şi cercetare abuzivă, iar Mircea Negulescu este acuzat de participaţie improprie sub forma complicităţii la favorizarea făptuitorului şi complicitate la represiunea nedreaptă.



Parchetul General susţine că, în anul 2015, Lucian Onea şi Mircea Negulescu l-au determinat prin constrângere pe fostul deputat Vlad Cosma, ameninţându-l în mod direct că o vor inculpa pe sora acestuia, Andreea Cosma, să întocmească în fals o sesizare pe un alt nume şi tabele/liste cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept "mită electorală". Documentele au fost expediate prin fax şi poştă din Chişinău la DNA Ploieşti.







Parchetul mai arată că, deşi ştia că probele sunt ticluite în mod mincinos de Vlad Cosma, Lucian Onea a solicitat Tribunalului Prahova arestarea preventivă a unui inculpat pentru infracţiunea de corupere a alegătorilor, prezentând instanţei, drept probe, documentele ticluite.