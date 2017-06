LOVITURĂ pentru Sebastian Ghiţă:firmele Asesoft şi Teamnet nu pot intra în insolvenţă până în august

Tribunalul Prahova a prelungit, vineri, cu inca 60 de zile, masura interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a firmelor Asesoft International SA si Teamnet International SA, controlate de Sebastian Ghita.

Potrivit deciziei postate pe portalul instantelor de judecata, magistratii au admis propunerea procurorilor DNA Ploiesti si au dispus prelungirea interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare incepand cu data de 6 iunie pana la data de 4 august inclusiv.

Decizia poate fi contestata in termen de 24 de ore de la comunicare.

DNA Ploiesti a dispus, pe 29 martie, punerea in miscare a actiunii penale impotriva celor doua societati pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta in forma continuata si spalare a banilor in forma continuata, scrie ziare.com.

Tot atunci, DNA a pus sechestru pe bunurile imobile apartinand celor doua companii, pana la concurenta sumelor de 13.299.972 lei, respectiv 23.195.578 lei.

SC Asesoft International SA si Teamnet International SA sunt doua dintre firmele controlate de fostul deputat Sebastian Ghita, cercetat sau trimis in judecata in mai multe dosarele penale instrumentate de DNA.