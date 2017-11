Lovitură grea pentru Rompetrol. Anunțul făcut azi de ministrul Energiei

Ministerul Energiei nu va prelungi memorandumul cu KazMunaiGaz, proprietarul Rompetrol, aprobat prin hotărâre de Guvern în 2014, iar compania va trebui să-şi plătească datoria către stat pentru a-şi dovedi buna credinţă,a declarat joi ministrul Energiei, Toma Petcu.

„Consider că este bine să revenim la situaţia dinainte de 2014, în care compania să-şi plătească datoria, aşa cum este ea stabilită, pentru a putea să-şi dovedească buna credinţă", a spus Toma Petcu, la întrunirea Comisiei parlamentare de anchetă privind activitatea ANRE.

Poziţia oficială a Guvernului faţă de afacerea Rompetrol este aceea că o prelungire a Memorandumului încheiat în urmă cu patru ani de statul român cu KazMunaiGaz, proprietarul grupului Rompetrol, memorandum care care expiră la 31 decembrie 2017, va fi discutată după îndeplinirea a două condiţii: achitarea datoriei istorice a companiei faţă de statul român şi soluţionarea cauzei de către justiţie.

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a reafirmat această poziţie şi a dat câteva detalii privind analiza memorandumului. „În luna a treia din 2017 expira memorandumul de înţelegere. Am prelungit încă şase luni, până în luna a noua. Am considerat că şase luni vor fi suficiente pentru a se finaliza negocierile. În februarie am scris atât DNA, cât şi DIICOT şi am cerut informaţii legate de dosarele în care sunt anchetate companiile Rompetrol, pentru a ne lămuri ce culpabilităţi sunt. Am primit răspuns din partea acestor instituţii, dar am considerat că nu sunt foarte lămuritoare şi am făcut un material transmis către CSAT. Iar CSAT a răspuns că, dacă Guvernul şi Ministerul Energiei nu au considerat necesar să informeze şi să ceară un punct de vedere în 2014, când a fost aprobat memorandumul prin HG, nici acum nu are competenţe să se pronunţe", a spus ministrul Energiei, citat de Mediafax.

Toma Petcu a precizat că un articol al memorandumului prevede faptul că, dacă DIICOT decide trimiterea în instanţă a dosarului, memorandumul devine nul.

„Memorandumul prevedere fără echivoc că, în cazul în care acest dosar va fi trimis în instanţă de Parchet, tot memorandumul pică. Considerăm că în această perioadă va fi foarte greu pentru noi să justificăm prelungirea unui memorandum mai mult de sfârşitul acestui an, în care să stabilim unele aspecte, care, dacă cumva DIICOT decide trimiterea în instanţă în acest dosar, sunt nule de drept", a precizat Toma Petcu.

Joi, 9 noiembrie 2017, prim-ministrul Mihai Tudose a avut la Palatul Victoriei o întâlnire cu o delegaţie a KazMunaiGaz, proprietarii grupului Rompetrol, şi a companiei chineze CEFC, companie care va prelua pachetul majoritar al KMG International. În cadrul întâlnirii, la care au participat şi miniştrii Energiei, Economiei şi Finanţelor s-a discutat despre viitorul Memorandumului semnat în 2013 între statul român şi compania KMG. În urma discuţiei, Guvernul României a comunicat KazMunaiGaz că pentru a putea discuta o nouă prelungire a prevederilor Memorandumului încheiat în urmă cu 4 ani, trebuie să fie îndeplinite două condiţii: achitarea datoriei istorice a companiei faţă de statul român şi soluţionarea cauzei de către justiţie.