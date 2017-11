Lovitură pentru Jose Mourinho. Problemele cu justiţia sunt mari

Cu doar 48 de ore înainte de confruntarea cu Chelsea din Premier League, managerul lui Manchester United, Jose Mourinho, a fost la un tribunal din Madrid pentru a depune mărturie în faţa unui judecător în legătură cu acuzaţiile de evaziune fiscală de până la 3,3 milioane de euro.

Cazul se referă la drepturile de imagine ale portughezului din perioada în care era antrenorul principal al echipei Real Madrid. Mourinho se presupune că nu a declarat venituri impozabile de 1,6 milioane de euro în 2011 şi de 1,7 milioane de euro în 2012.

În iunie, antrenorul în vârstă de 54 de ani a dat o declaraţie, prin intermediul agentului său, în care a spus că a soluţionat această problemă cu autorităţile fiscale din Spania, lucru pe care l-a repetat când a părăsit Tribunalul din Madrid, vineri, după o scurtă audiere.

"E simplu. Am plecat din Spania în 2013 cu informaţiile şi convingerea că situaţia mea cu autorităţile fiscale era perfect legală. Câţiva ani mai târziu am aflat că au deschis o investigaţie şi mi-au spus că pentru a-mi normaliza situaţia am fost nevoită să plătesc o sumă de bani. Nu am răspuns, nu m-am certat. Am plătit şi am semnat că sunt de acord şi cazul este închis. Pentru asta am fost aici, doar cinci minute, pentru a-i spune judecătorului exact ce v-am spus şi vouă. Nimic altceva." a spus Mourinho

Judecătorul va decide dacă acest caz va fi judecat sau nu, conform Mediafax.