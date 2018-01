Lovitură pentru emisiunea "Bravo, ai stil" - rămâne fără cel mai controversat JURAT

Răzvan Ciobanu a anunţat, printr-un mesaj postat pe Facebook, că nu va mai face parte din juriul emisiunii "Bravo, ai stil".

„'Bravo ai stil!' a fost singurul proiect TV din care mi-am dorit sa fac parte. Din nefericire pentru mine, activitatea mea ca designer si clientii mei au avut de suferit. Asa ca am ales ca pentru o perioada sa ma ocup exclusiv de atelier, clienti si colectii noi. Dar sunt recunoscator celor din famila Kanal D ca au avut incredere in mine sa imi puna pe umeri asa o parte importanta din show. Sigur ca 'portile' raman deschise si poate vom mai avea colaborari in viitor. Acum am nevoie sa petrec timp cu mine ca designer. Sigur ca nu a fost o decizie simpla. Dar asta simt ca trebuia sa fac. 'Bravo, ai stil!' este, practic, 'copilul' pe care l-am crescut si la care am contribuit trei sezoane. Multumesc echipei pentru ca a crezut in mine!”, a spus Razvan Ciobanu