Lovitură pentru Cristian Pomohaci! Motivul incredibil pentru care a început să fie scos de pe afişe

Cristian Pomohaci a fost scos din programul unui spectacol care va avea loc duminică, într-o comună gălăţeană, în urma protestului localnicilor. Decizia a fost luată în condiţiile în care prin sat circulau zvonuri conform cărora fostul preot urma să fie atacat cu ouă în timpul spectacolului.

Primăria din Tuluceşti organizează în fiecare an un concert de zilele comunei, dar la ediţia din acest an s-a lovit de o problemă neaşteptată. Numeroşi localnici s-au declarat nemulţumiţi de prezenţa pe lista artiştilor a lui Cristian Pomohaci, fostul preot fiind implicat într-un scandal sexual şi în anchete penale.



Discuţiile aprinse au avut loc în special pe Internet, locuitorii comunei solicitându-i primarului să renunţe la cântăreţul controversat. Cu câteva zile înainte de concert, primarul comunei gălăţene a anunţat că Pomohaci a fost înlocuit de pe lista cu cântăreţi.



„Având în vedere reacţia din mediul online faţă de posibila prezenţă a cântăreţului Cristian Pomohaci pe scena de la ediţia din acest an a Festivalului Sărbătoare la Brateş, facem următoarele precizări: toţi artiştii/cântăreţii au fost contractaţi de firma de impresariat, care a făcut o oferta totală către Primărie. Ca administraţie locală, respectăm dorinţa locuitorilor din comună şi am luat decizia de a-l înlocui pe Cristian Pomohaci cu un alt artist, care va fi anunţat în cel mai scurt timp”, a informat primarul comunei Tuluceşti, Petrică Bratu.



Decizia a fost luată în condiţiile în care prin sat circulau zvonuri conform cărora Pomohaci urma să fie atacat cu ouă în timpul spectacolului, notează mediafax.ro.