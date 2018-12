Lovitură pentru Apple. A fost interzisă vânzarea unor modele iPhone

Qualcomm Inc. a anunţat luni că a obţinut într-o instanţă o hotărâre împotriva Apple, care interzice vânzarea unor modele iPhone în China, informează Bloomberg.

O instanţă din Fuzhou a decis că Apple încalcă două brevete Qualcomm şi a emis ordonanţe împotriva vânzării modelelor 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus şi iPhone X, a precizat Qualcomm, scrie mediafax.ro.

Hotărârea vine pe fondul unei dispute globale între cele două companii americane privind taxele de licenţiere pe care Qualcomm le încasează pentru utilizarea tehnologiei sale în sistemele moderne de telefonie.

Apple susţine că Qualcomm, care i-a fost furnizor în trecut, beneficianză în mod incorect de poziţia de cel mai mare fabricant de cipuri pentru smartphone-uri, pentru a forţa plata taxelor. Qualcomm a replicat că Apple îi foloseşte bunuri de proprietate intelectuală fără să plătească.