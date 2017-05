LOVITURA lui Ţiriac pentru Roger Federer. Ce a putut spune despre elveţian a mirat o lume întreagă

Ion Ţiriac, organizatorul turneului pe zgură de la Madrid, s-a supărat după ce marele jucător Roger Federer a refuzat să participe la competiţia găzduită de omul de afaceri român, pe motiv că renunţă la sezonul de zgură.

Ţiriac a spus despre Federer ceva inimaginabil pentru majoritatea amatorilor de tenis: "Federer nu e un tenismen atât de bun pentru circuitul de tenis, deoarece joacă prea puţin".

"Federer e un campion extraordinar. Din pacate, e bun pentru tenis, dar nu asa bun pentru circuit deoarece joaca foarte putin. Baza in tenis nu sta doar in turneele de Grand Slam, dar si in cele noua de Masters 1000. Pentru ca sunt 12 saptamani pe an in care sunt mai vizibili decat la Grand Slam. 80% din bani vin de aici", a continuat acesta", a mai zis Ţiric, preluat de ziare.com.

Federer a renuntat la turnee de top pe zgura, printre care Madrid, Roma si Roland Garros, pentru a se odihni si concentra pentru turneul pe iarba de la Wimbledon