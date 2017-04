Lovitură fabuloasă pentru un hoţ, în Deva. Ce-a găsit în casă - a intrat folosind o şurubelniţă

O casă în care nu era nimeni şi o metodă simplă de spargere au dus la o lovitură fabuloasă în vestul ţării.





Hotul, un tanar de 31 de ani, a actionat dupa lasarea serii. Cel mai probabil barbatul cunostea zona in care a dat spargerea, iar in seara in care proprietarul nu a fost acasa, s-a asigurat ca nu il vede nimeni, si a fortat usa balconului de la parter cu o surubelnita.

Odata ce s-a vazut intrat in casa, s-a pus pe cautat si a gasit mai multe bijuterii pe care le-a luat. Paguba s-a ridicat la aproape 110.000 de lei. Conform hunedoaralibera.ro, politistii au reusit sa puna mana pe hot, la mai bine de o luna de la savarsirea faptei.



„Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore de politisti, iar Judecatoria Deva a dispus cercetarea acestuia sub masura arestului preventiv pentru 30 de zile, pentru savarsirea infracţiunii de furt calificat. El a fost depus în Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Deva, iar cercetarile continua pentru documentarea intregii activitati infractionale a acestuia”, a informat Inspectoratul de Politie al Judetului Hunedoara.