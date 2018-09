Lovitură! Stănescu dezvăluie OBIECTIVUL celor care cer demisia lui Dragnea: Dăncilă, un om de echipă

Vicepremierul Paul Stanescu sustine ca obiectivul liderior PSD care cer demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si a Camerei Deputatilor il reprezinta mentinerea guvernarii, a coalitiei cu ALDE si, ulterior, eventuale remanieri guvernamentale.

Stanescu a spus ca a discutat cu Viorica Dancila despre aceste aspecte si ca el crede ca premierul isi va asuma aceste lucruri, fiind "un om de echipa".



Paul Stanescu a afirmat, joi seara, in conferinta de presa sustinuta la finalul alegerilor pentru sefia PSD Braila, ca aceia care il contesta pe Liviu Dragnea si cer demisia acestuia din functiile politice si administrative pe care le detine au ca obiectiv pastrarea guvernarii si a colitiei cu ALDE si nu exclud o remaniere guvernamentala asupra careia premierul Viorica Dancila ar urma sa decida.



"Cel putin eu am avut o discutie cu doamna prim-ministru si in numele grupului am rugat-o sa ramana in continuare, fiind presedinte executiv, sa ramana o perioada presedinte interimar al partidului si obiectivul nostru principal, pentru ca de aici am plecat, guvernarea este. Asta inseamna sa mentinem coalitia cu ALDE, asta inseamna sa ne aducem inapoi toti parlamentarii care au plecat, pentru ca e riscul asa de mare in ultima perioada, ca anumiti parlamentari, daca ramanem in situatia de astazi, sa plece la alte partide, sa ramana independenti si eu cred ca in momentul in care se va produce acest lucru, ceea ce de fapt cerem in acea scrisoare, sa avem majoritate, sa avem coalitie cu ALDE, sa avem guvernare. Dupa aceea, pe parcurs, vom discuta eventuale remanieri guvernamentale, dar asta va decide primul-ministru ce remanieri guvernamentale se vor face. Noi consideram ca trebuie anumite remanieri, dar va decide doamna prim-ministru Dancila ce se va intampla in continuare", a afirmat Paul Stanescu.



Intrebat daca a primit un raspuns din partea premierului Dancila, Stanescu a spus ca el crede ca aceasta isi va asuma proiectul propus de contestatarii lui Dragnea, noteaza ziare.com.



"Am spus ca am rugat-o pe doamna prim-ministru, decizia e a dumneaei, pana la urma, e o chestiune de vointa unilaterala, dar doamna prim ministru eu cred ca e un om de partid, e un om de echipa si eu cred ca-si va asuma acest lucru, eu asa cred astazi, ramane sa si vedem in continuare ce se va intampla", a adaugat vicepremierul.