Lovitură dură pentru Televiziunea publică. Ce decizie s-a luat în Parlament

Doina Gradea

FOTO: digi24

Conducerea TVR a prezentat în comisiile de buget - finanțe situația financiară a televiziunii publice în primul an în care a funcționat fără taxa TV.

Comisiile parlamentare de buget - finanţe reunite au respins, marţi, contul de execuţie bugetară al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2017.

La şedinţă a participat şi directorul general al Societăţii Române de Televiziune, Doina Gradea, care a precizat că raportul vizează o perioadă în care ea nu se afla la conducerea Televiziunii Române.

"Acest cont de execuţie, această execuţie bugetară pe 2017 nu aparţine actualului consiliu de administraţie, ci se referă la activitatea consiliului de administraţie care a fost demis în septembrie 2017. (...) În anul 2017, valoarea totală a fondurilor bugetare pe care Televiziunea Română le-a primit a fost de 952.131.484 lei, din care obligaţiile restante la data de 31 ianuarie 2016 au fost de aproximativ 610 milioane", a precizat Gradea.

Ea a amintit că în 2017 Societatea Română de Televiziune a funcţionat fără taxa tv.

"Am terminat anul 2017 cu o cifră de afaceri netă de aproximativ 60 milioane lei şi am plătit un impozit pe profit de 55 milioane lei statului. Anul 2017 a fost anul în care societatea a funcţionat fără taxă tv, finanţarea a fost schimbată, primind alocaţii de la bugetul de stat. Am funcţionat strict pe baza alocaţiilor de la buget, a veniturilor din proprietate şi a altor venituri", a explicat Gradea.

Senatorul PSD Vasile Cocoş i-a transmis că actuala conducere a TVR nu a prezentat, practic, execuţia bugetară pe anul 2017.

"Noi, la Comisia de buget-finanţe, voiam să auzim raportul cu privire la contul de execuţie, nu rezultatele dumneavoastră. Execuţia bugetară lipseşte practic din acest raport. Noi nu avem ce să analizăm aici, pentru că nu avem contul de execuţie bugetară", a spus Cocoş.

Şi senatorul UDMR Tanczos Barna a afirmat că este neserios modul în care a fost prezentat raportul de către conducerea TVR.

"Avem o sumă de 99 milioane de lei nedetaliată. (...) Nu putem să facem o analiză cu privire la activitatea dumneavoastră. Mi se pare cel puţin neserios modul în care ne puneţi în faţă o singură poziţie de 99 de milioane fără detalii, fără a vedea ce s-a întâmplat în cursul anului 2017", a subliniat senatorul UDMR.

Potrivit Agerpres, comisia a dat un aviz de respingere pentru contul de execuţie bugetară al TVR pe 2017, cu doar 3 abţineri şi restul voturilor împotrivă.

La sfârșitul lunii februarie,Camera Deputaţilor a adoptat solicitarea PNL şi USR de constituire a unei comisii de anchetă privind cheltuielile din TVR.

Conform solicitării, comisia de anchetă va verifica criteriile care au fundamentat încheierea contractelor de colaborare, civile sau pentru drepturi de autor ale Televiziunii Române cu terţe persoane pentru realizarea de emisiuni şi festivaluri, producţii proprii SRTV şi va analiza modul în care au fost îndeplinite obligaţiile legale în încheierea acestora.

Comisia va controla şi modul în care s-a respectat un mediu concurenţial eficient, transparent, nediscriminatoriu în procedura de selecţie la încheierea acestor contracte.

Deputatul liberal Gigel Ştirbu a anunţat că a solicitat în scris Curţii de Conturi un audit pe această temă la televiziunea publică.