Lovitură dură. Ce au pățit cetățenii care au aruncat zăpada curățată pe carosabil

Mai mulți brăileni au fost amendați pentru că au aruncat pe carosabil zăpada scoasă din curți, scrie Obiectivbr.ro.

Politistii locali au iesit pe strazi si au taxat societatile comerciale care nu si-au dat zapada din fata institutiei. Acestia s-au aflat pe majoritatea strazilor principale si au somat 181 de administratori de societati comerciale sa asigure deszapezirea trotuarelor. Mai mult, au fost gasite 95 de spatii comerciale in care nu se desfasurau activitati economice, practic in fata acestora nu are cine sa dea zapada de pe trotuare.

Primul pas a fost o somatie, dar daca cei avertizati nu se conformeaza, conducerea Politiei Locale Braila a spus ca cei in cauza vor fi amendati.

Politistii locali care au patrulat nu au fost la fel de ingaduitori si cu braileneii care au fost prinsi că scot zăpada din curți pentru a o arunca pe carosabil. Politistii au aplicat 9 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 1.250 lei.

Acesta actiuni vor continua si in zilele urmatoare, iar cei care vor arunca zapada pe carosabilul curatat vor fi amendati.