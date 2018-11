Lovitură de teatru în cazul tabloului de Picasso găsit la Tulcea. "Totul a fost o farsă"

Tabloul furat rămâne dispărut

Lovitură de teatru în cazul tabloului de Picasso care ar fi fost găsit îngropat într-o pădure din Tulcea de către o româncă stabilită în Olanda. Se pare că „lucrarea" a fost o farsă pusă la punct de doi producători de teatru din Belgia, care au încercat să-şi promoveze ultima piesă.

Producătorii belgieni ar fi îngropat la sfârşitul lunii o copie a picturii „Cap de Arlequin" în apropiere de Tulcea, după care au trimis şase scrisori anonime, trei în România şi trei în Olanda, potrivit Digi24, care citează televiziunea de stat olandeză.

Dintre cele şase scrisori, doar Mira Feticu a căzut în capcană şi a mers în căutarea tabloului, care în urmă cu şapte ani era furat alături de alte capodopere dintr-un muzeu din Rotterdam.

Producătorii de teatru şi-ar fi anunţat printr-un e-mail toate persoanele la care au ajuns scrisorile în care au explicat că farsa este inspirată din piesa de teatru „Copia adevărată", care a avut premiera joi, la Anvers.

Potrivit televiziunii olandeze, personajul principal al piesei este un falsificator de tablouri. „Eu nu mă simt nicio victimă şi nu mă simt nici păcălită. Eu mi-am făcut datoria de jurnalist să vin să văd. Şi într-adevăr am crezut că am găsit un Picasso. Se pare că, şi dacă este adevărat, falsificatorul este unul dintre cei mai mari falsificatori ai Europei, poate cel mai mare. Deci oricum copia are o valoare mare. Apoi, nu este sigur, asta se vehiculează la această oră în Olanda. Mâine vom şti mai bine, mâine stăm la masă cu cei doi artişti olandezi şi vom vedea dacă e adevărat sau nu. Artiştii respectivi îşi fac publicitate pe spinarea noastră, a autorităţilor române, a jafului care a avut loc acum şapte ani. Deci încă nu ştim ce să facem", a declarat scriitoarea Mira Feticu.

Mira Feticu a anunţat sâmbătă că găsit unul dintre tablourile furate în 2012 din Muzeul Kunsthal din Rotterdam după ce în urmă cu zece zile a primit o scrisoare care conţinea date despre locul în care este ascunsă lucrarea, conform presei olandeze. Ea a relatat că a găsit pânza, care pare a fi „Cap de arlechin" a lui Picasso, şi că a predat-o Ambasadei Olandei la Bucureşti.

Autorităţile române au anunţat că o echipă formată din procurori DIICOT şi poliţişti ai Direcţiei de Investigaţii Criminale - I.G.P.R face cercetări după ce două persoane s-au prezentat la Ambasada Olandei cu un tablou despre care au afirmat că l-au găsit îngropat, în judeţul Tulcea, în urma indicaţiilor primite printr-o scrisoare anonimă. De asemenea, tabloul urma să fie trimis Muzeului de Artă al României, pentru expertiză.