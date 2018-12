Lovitură cumplită primită de Mălin Bot în urmă cu puțin timp

Mălin Bot

Activistul ”Rezist” Mălin Bot anunță că toate conturile sale au fost blocate de autoritățile municipale din Timișoara, în scopul executării amenzilor Jandarmeriei.

"Pana la urma a gasit ciumarosie o cale sa ma blocheze total financiar, cu ajutorul administratiei PNL din Timisoara. In prag de sarbatori, primaria liberalului Nicolae Robu, mi-a facut un 'cadou' pe cinste: Mi-a blocat toate conturile fara preaviz, chipurile ca sa execute toate amenzile Jandarmeriei. Faptul ca am castigat in instanta procesele e irelevant pentru administratia primarului PNL, ei sunt servitorii fiscali ai Jandarmeriei Romane," este mesajul lui Mălin Bot.

"Mori cu dreptatea in mana. De azi sunt boschetar fiscal printr-un abuz al Primăriei PNL Timișoara", a continuat acesta.