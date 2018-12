REZULTATE LOTO special de Crăciun: vezi care au fost numerele câştigătoare

REZULTATE LOTO special de Crăciun. Duminică au fost extrase numerele câștigătoare ale ediției de Crăciun a Loteriei Române.

REZULTATE LOTO special de Crăciun. Iată combinaţiile extrase duminică:

Loto 6/49: 26, 41, 24, 25, 23, 36

Loto 5 din 40: 20, 3, 33, 4, 24, 2

Tragere 5 din 45 a Joker: 45, 2, 21, 3, 10

Joker: 20

Noroc: 4894243

Noroc Plus: 723763

Super Noroc: 841346

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 2 milioane lei (aproximativ 430.000 de euro), cărora li se adaugă o suplimentare specială, de sărbători, de 100.000 de lei.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,48 milioane lei (peste 318.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 3,21 milioane lei (aproximativ 690.000 de euro) cărora li se adaugă un bonus de 75.000 de lei, iar la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 85.000 de lei (peste 18.000 euro).

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 870.000 lei (peste 186.700 de euro), plus un bonus de 50.000 de lei.

În cadrul Tragerilor Loto Speciale ale Crăciunului de duminica, 23 decembrie 2018, vor fi desemnate seriile biletelor câștigătoare ale jocului de loterie pasivă dedicată Craciunului. Reamintim că sunt puse in joc 10 câștiguri a câte 10.000 de lei fiecare și 250 de câștiguri a câte 1000 de lei fiecare. Biletele de participare pentru jocul de loterie pasivă dedicată Craciunului mai pot fi achiziționat astăzi și mâine, din toate agențiile loto.