LOTO. Ce a făcut bătrâna de 84 de ani în ziua în care a aflat că a câștigat marele premiu la LOTO

LOTO. O femeie de 84 de ani, din Târgu-Jiu, este mai bogată cu aproape 300.000 de euro după ce, duminică, a câştigat marele premiu la Loto 6 din 49. Pentru biletul norocos, aceasta a plătit doar 4,9 lei.

LOTO. Norocul a găsit-o după ce ani la rând a jucat constant, sume mici. Biletul care i-a schimbat viața a fost eliberat la o agenție din Piața Mică, de o casieră care a mai oferit, în urmă cu câțiva ani, marele premiu unui bărbat din Fărcășești.

Cu banii obţinuţi, pensionara vrea să-și aducă strănepoata acasă, tânăra fiind plecată la muncă în Anglia. Bătrâna nu a anunțat-o deocamdată că a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 1.375.546,09 lei, pentru că, spune ea, nu știa exact suma pe care o are de ridicat. Biletul norocos a fost jucat la agenția 18-10 și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49. „Am pus un bilet la Loto 5/40 și am vrut să plec din agenție. Apoi m-am hotărât să pun un bilet și la 6/49. Am ales întâmplător niște numere și a fost cu noroc”, a declarat pensionara. Aceasta își face acum griji cum va ajunge la București, la vârsta de 84 de ani, pentru ridicarea premiului. Elisabeta a plâns când a aflat că va avea de acum o bătrânețe lipsită de griji. Până acum a fost nevoită să se descurce cu pensia de 900 de lei. sursa

„Acesta este cel de-al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I, la Loto 6/49, s-a câștigat duminica trecută, în data de 8.04.2018 și a fost în valoare de 6.613.179,07 lei. Conform regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, câștigatorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a revendica premiul”, a anunțat Loteria Română.