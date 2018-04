LOTO - LOTO 6/49. NUMERELE LOTO la extragerea de joi, 19 aprilie. Report electrizant la JOKER

Loto 6 din 49 de joi, 19 aprilie

LOTO - LOTO 6/49. Joi, 19 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 15 aprilie, Loteria Romana a acordat 26.701 castiguri in valoare totala de 2.704.702,31 lei. Rămâneți pe realitatea.net ca să aflați numerele LOTO.

LOTO - LOTO 6/49. La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,55 milioane lei (4,2 milioane de euro). In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

LOTERIA ROMANA SUPLIMENTEAZA FONDUL DE CASTIGURI AL CATEGORIEI I LA LOTO 6/49 CU 300.000 DE LEI

LOTO - LOTO 6/49. Urmare a castigarii premiului de categoria I la Loto 6 /49 la tragerea de duminica, 15 aprilie, Loteria Romana suplimenteaza pentru tragerea de joi, 19 aprilie, fondul de castiguri al categoriei I al acestui joc cu suma de 300.000 lei.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,28 milioane lei (aproximativ 275.000 de euro).

LOTO - LOTO 6/49. La categoria a II-a a jocului Joker se inregistreaza, de asemenea, un report in valoare de peste 838.700 de lei (aproximativ 180.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 134.000 de lei (aproximativ 29.000 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 350.000 de lei (peste 75.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 2.800 de lei.

LOTO - LOTO 6/49. In cursul zilei de miercuri, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatoarea premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 de duminica.

Posesoarea biletului norocos este din Targu Jiu, are 84 de ani si, de cativa ani, joaca constant la Loto 6/49, cu speranta ca va castiga si ca, in felul acesta, isi va putea ajuta nepotii plecati la munca in strainatate sa se intoarca acasa.

LOTO - LOTO 6/49. Numerele au fost alese la intamplare, asa cum i-au venit in minte. Ne-a declarat ca obisnuieste sa joace mereu o singura varianta simpla.

Chiar daca a castigat premiul cel mare, castigatoarea a marturisit ca va continua sa joace la loto, ca are convingerea ca “Cine nu joaca, nu castiga!”.

LOTO - LOTO 6/49. Numerele câștigătoare, duminică, 15 aprilie

LOTO 6/49: 15 9 31 21 13 4

Loto 5/40: 21 13 27 37 36 32

Noroc: 1 5 1 5 3 6 8

Noroc Plus: 7 0 8 4 0 6

Super Noroc: 4 3 0 0 0 0

Joker: 13 44 5 42 43 6.

La tragerea SUPER NOROC de joi, 12 aprilie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 179.033,08 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 28-019 din Slatina si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

Loto 6/49 - 2 24 43 49 16 40

Loto 5/40 - 34 7 26 13 14 23

Joker - 39 37 16 44 6 + 5

Noroc - 1 6 5 4 1 8 3

Super Noroc - 2 6 2 9 3 5

Noroc Plus - 8 5 5 4 6 0

Joi, 12 aprilie, au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 aprilie, Loteria Romana a acordat 45.379 de castiguri in valoare totala de 10.234.573,41 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

PREMII MARI IN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, in urma tragerilor de duminica, 8 aprilie, a ramas un report in valoare de aproximativ 900.000 lei (peste 192.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,2 milioane lei (peste 257.000 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se iregistreaza, de asemenea, un report in valoare de peste 724.000 de lei (peste 155.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 110.000 de lei (aproximativ 23.500 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 276.000 de lei (aproximativ 60.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de aproape 177.000 de lei (aproximativ 38.000 de euro).

Va reamintim ca duminica, 8 aprilie 2018, la Tragerea Principala a jocului Loto 6/49, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 6.613.179,07 lei (peste 1,4 milioane de euro).