LOTO, LOTO 6 din 49. Numerele extrase la LOTO pe 10 ianuarie 2019

LOTO, LOTO 6 din 49. Joi, 10 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 6 ianuarie, Loteria Romana a acordat 21.809 castiguri in valoare totala de 1.293.072,89 lei.

LOTO, LOTO 6 din 49. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,24 milioane de lei(peste 1,33 milioane de euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,58 milioane lei (peste 339.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,31 milioane de lei (aproximativ 926.000 de euro), iar la categoria a II-a, tot la Joker, reportul este de peste 248.000 de lei (peste 53.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 143.000 de lei (peste 30.700 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,35 milioane de lei (aproximativ 291.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 206.000 de lei (peste 44.000 de euro).

La tragerea Joker de duminica, 6 ianuarie 2019, cu un singur bilet loto, jucat la agentia 29-135 din Sinaia, judetul Prahova, s-au castigat 2 premii de categoria a III-a, 2 premii de categoria a IV-a, 4 premii de categoria a V-a si 4 premii de categoria VI-a, valoarea totala a premiului fiind de 129.658,64 lei. Biletul norocos a fost completat cu o combinatie cu 12 variante si o varianta la Noroc Plus.